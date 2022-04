I virkeligheden er k'erne et våben mod kineserne

Sydkorea vil have »iførelse af den traditionelle sydkoreanske klædedragt hanbok« på Unesco’s liste over immateriel kulturarv. Det sker som et led i regeringens bestræbelser på at promovere og ikke mindst beskytte sydkoreansk kultur. En proces, der er igangsat af en kulturkrig mod Kina.