Det er et grundlæggende træk ved os mennesker, og det vidste H.C. Andersen

H.C. Andersen kunne ikke gå forbi et spejl uden at se sig selv deri, hedder det. Med udgangspunkt i forfængelighedens rum i det nye H.C. Andersen Museum i Odense skriver Thomas Bredsdorff om eventyrdigteren, der havde totalt styr på det at blive set.