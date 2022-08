»Jeg har haft sex i en vandrutsjebane, det var sjovt«: Borgere i Aarhus sender hinanden beskeder midt på Bispetorvet

Lysende karper springer over åen i Aarhus, på Aarhus Ø er lysets hastighed bragt i spil, og på et af byens torve blænder et tyve meter langt og seks meter højt værk med sine hvide papirark fyldt med hilsner fra byens borgere. Aarhus Festuge er åbnet i lysets tegn.