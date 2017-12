I den beundringsværdigt jordnære tegneserie 'Grus' smelter fortid og nutid elegant sammen i flydende, næsten opløste billeder Anna Degnbols ’Grus’ er en både urovækkende og poetisk historie om spøgelser. Selvsikkert fortalt af et af de mest lovende tegneserienavne herhjemme.

Tænk nu, hvis der skete noget helt vildt. Noget, der ændrede på alting og vendte op og ned på det hele. Sådan plejede Mathilda at tænke, da hun var barn. Lige indtil hun en dag fandt en af sine skolekammerater død ved skovbrynet, på kanten af grusgraven.

’Grus’ er Anna Degnbols hidtil største, mest helstøbte tegneserie, og hun fortæller en veldrejet og poetisk historie om at vokse op, vende hjem og høre til. Om at løbe fra fortiden og blive konfronteret med den igen.

Efter flere års fravær vender Mathilda tilbage til sin barndomsby et sted i provinsen, hvor hendes mor ligger i koma. Mathilda venter og venter på morens bedring, i byen, hvor hun ikke længere hører til. Og da hun møder Klaus, en gammel klassekammerat (og forelskelse), bliver der rippet op i gamle sår. Men Mathilda konfronteres også helt bogstaveligt med fortidens spøgelser, da Lena, pigen, hun fandt død ved grusgraven, pludselig begynder at vise sig for hende.

Dialogen præsterer et naturligt og troværdigt hverdagssprog, der samtidig undgår at blive fladt og plat

’Grus’ kombinerer overbevisende high school-genrefortælling og tilbage til fødebyen-plot med magisk realisme, men holder sig på sikker afstand af klæg kærlighedshistorie og andre klicheer. I stedet får det overnaturlige bogen igennem lov til at lure som noget urovækkende og mystisk.

Morens koma og gensynet med barndommens omgivelser vækker fortiden til live, og sideløbende med bogens nutid, tegnet i blå nuancer, fortæller Anna Degnbol i røde flashbacks om Mathildas sidste folkeskoleår. Om svære venindeforhold og svære forelskelser, om at drikke for meget til fester og alt det, der ledte op til, at hun fandt Lena død.

Anna Degnbol: Grus









Vi forstår aldrig helt, hvad der er sket – hverken med Lena eller moren – og den grundlæggende forvirring, uklarhed og mystik gennemsyrer ’Grus’ og skaber en anspændt nervøsitet, der får fortællingen til at sitre.

Den skelsættende begivenhed, det vilde, som Mathilda fantaserede om, kiler sig ned mellem fortid og nutid, naturligt og overnaturligt. Og det er i det spændingsfelt, at fortællingen udspiller sig, og dér, i et virvar af sorg, frygt og forvirring, at spøgelset viser sig. Men efter et skænderi på det lokale værtshus går det op for Mathilda, at også Klaus ser spøgelset, og sammen begynder de langsomt at forstå, hvad der sker omkring dem.

Anna Degnbol er blot årgang 1993, men med ’Grus’ har hun allerede tre tegneserier bag sig foruden en stribe antologibidrag. Hun fik fortjent ros for sin løfterige debut ’When We Were Silent’ (2012), mens hendes samling af lommefilosofiske tegneserieaforismer i ’Rød Vintersol’ (2014) mildest talt var mislykket. Heldigvis er Anna Degnbol modnet som både tegner og billedfortæller. Hun formår stil- og selvsikkert at holde spændingen, samtidig med at personskildringen er subtil og følsom.

Og selv om der til tider er en lille bismag af fortærsket YA-fantasy over fortællingens overnaturlige element, er ’Grus’ hverken manieret eller studentikos. Tværtimod er tegneserien beundringsværdigt jordnær, og dialogen præsterer et naturligt og troværdigt hverdagssprog, der samtidig undgår at blive fladt og plat.