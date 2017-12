Det familiære er der, hvor mere end juleanden brænder på

I klinikbestyrerens familie har ugen op til jul altid været lidt af et hækkeløb, fordi hans frue i sin tid valgte at være frugtsommelig så betids, at det hele to gange er lykkedes hende at barsle netop i juleugen. Den ene sønlige mandel smuttede hun 19. december (4 kilo), den næste 23. december (4,5 kilo). Derfor er det med julen også blevet til noget med, at vandet går.

Hermed også være sagt, at det i dag er ældstesønnens 30-års dag, og det er meget mærkeligt at tænke på, at man kan have afkom i den alder, når man stadig føler sig som en ung bibliopat. Men sådan er det: Inde bag det stadig mere affældige hylster banker stadig et voldsomt hjerte.

Skriv eller mail Åben konsultation er åben hver søndag her på siden. Men modtager post hele ugen døgnet rundt. Skriv trygt og under fuld diskretion, hvis det ønskes, til: Jes Stein Pedersen, Politiken, Rådhuspladsen 37, 1785 København V eller jes.stein.pedersen@pol.dk

Jeg glemmer aldrig, da en af sønnerne, han var syv år og oprigtigt nysgerrig, spurgte mig: »Far, hvor gammel var du, da dit hår begyndte at visne?«.

Ak, ja, hvis det ikke var, fordi rigtige mænd ikke farver hår, havde jeg sgu farvet det The Cure-sort med toner af violet for lang tid siden. Måske skulle man bare opgive at være rigtig mand på den gammeldaws måde?

Med disse ord er vi allerede langt inde i det familiære. Derinde, hvor fædre og sønner dyster, og mødre spinder sønnerne ind i net, de aldrig kommer eller vil ud af.

Derinde, hvor så megen litteratur opstår, derinde, hvor Knausgård kæmper sine kampe. Derinde, hvor så meget, ikke kun juleanden, brænder på.

Alt dette være frimodigt nævnt på grund af julen – og så naturligvis på grund af den mail, vi trykte i sidste uge her på siden fra ’en sorgfuld mor’, og som jeg gentager her:

Venlige hilsner«.

»Tak for brevkassen, der giver anledning til inspiration. Jeg har en 21-årig datter, der gennem de sidste 3 år har haft en psykisk lidelse, der bl.a. gør det uoverskueligt at deltage i familiefester og -lege. Hun føler sig anderledes og misforstået i familien. Selv om vi prøver at komme hende i møde, som hun er. Dét at være anderledes i en familie er der vel skrevet meget litteratur om. Men findes der også fortællinger med en helende slutning, hvor man kommer til forståelse for hinandens forskellighed, og hvor man kan rumme hinanden? Sådan en bog tror jeg ville være dejlig at læse for både min datter og mig.

Kære brevskriver, nogle gange ligger det, man skal bruge, lige foran næsen af en. Dit fine og vigtige spørgsmål er et af den slags, man meget gerne vil kunne besvare, så da klappen gik ned, og ingen titler meldte sig for undertegnede, hvis hukommelse muligvis også er begyndt at visne lidt, spurgte jeg min kære kollega, dr. Garsdal, som uden at betænke sig svarede: »Kirsten Thorups ’Erindring om kærligheden’, selvfølgelig!«.

Og det har hun ret i. Nu fortæller du jo ikke noget om, hvad det er for præcise lidelser, din datter døjer med, men ud fra det, du faktisk siger, er Thorups bog lige i øjet, fordi den så fint beskriver forholdet mellem en mor og hendes datter.

Det er en roman fuld af moder- og datterkærlighed. Både den uforløste og den indfriede slags.

Nu skal jeg jo ikke afsløre for meget, men ’Erindring om kærligheden’ kan sagtens læses som en fortælling om en mor og datter, som efter mange om- og vildveje ender med endelig at nå hinanden. Da Thorup samtidig har dette veludviklede blik for psykisk sårbarhed, må hendes roman, som jo løb med Nordisk Råds litteraturpris i år, her og nu være klinikkens bedste bud, men vi vil stadig gerne have andre forslag fra vore læsere.