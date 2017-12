Stort og småt i litteraturens verden: 2017 blev også et år med fejder, nederlag og skandaler

Foto: Chris Young Margaret Atwood.

Margaret Atwood. Foto: Chris Young

. Det varer for eksempel ikke længe, før svenske Marlin Persson Giolitos thriller ’Størst af alt’ kan følges på Netflix.

Måske venter der også en filmudgave af Jesper Wung Sungs nye roman ’En anden gren’. Historien om hans kinesiske oldefar, der blev udstillet i Tivoli i starten af 1900-tallet er i hvert fald blevet et gennembrud for Wung Sung, som hidtil har fået sine største succeser som børne- og ungdomsforfatter.

Jesper Wung Sung Foto: Mads Nissen

Jesper Wung Sung Foto: Mads Nissen

En anden succes dumpede lige ned i skødet på Kirsten Thorup. Hendes roman ’Erindring om kærligheden’ var indstillet til Politikens Litteraturpris i 2016, men den blev også indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris, og miraklet i Helsinki blev en realitet i november. Thorup fik prisen foran en af storfavoritterne, norske Vigdis Hjorth.

Familiefejde

Hjorths roman ’Arv og miljø’ udkom på dansk i år. Da den udkom på norsk, var den omdrejningspunkt i en litterær fejde. Hjorths familie og avisen Aftenposten mente, at forfatteren gik alt for langt i sin fortælling, som de opfattede som hentet direkte ud af forfatterens eget liv, og hvis det var tilfældet, var romanen en anklage om incest mod forfatterens afdøde far og en detaljeret beretning om et arveopgør i familien.

Den norske debat varede i måneder og blussede kortvarigt op igen, da forfatterens søster Helga overraskende fik udgivet romanen ’Fri vilje’. I al hemmelighed havde hun gået på skrivekursus for at kunne skrive sin version af familiehistorien.

Temperamenterne kom også i kog herhjemme, da Thomas Korsgaard fik udgivet debutromanen ’Hvis der skulle komme et menneske forbi’. Den fortæller om en familie på en gård, hvor faren er utilregnelig og moren depressiv. Børnene får rigeligt med hug, men for lidt at spise. Ren nedtur i provinsen. Den version kunne andre i familien ikke genkende. Lillebroren var faktisk skide sur over, at Thomas Korsgaard i interviews fremhævede passager fra bogen og gjorde dem til noget, han selv havde oplevet. Måske skal lillebroren overveje at gå i Helga Hjorths fodspor og skrive et modsvar i romanform, for Thomas Korsgaard får til maj udgivet en ny roman, der henter sit stof i den samme

Thomas Korsgaard Foto: Casper Dalhoff

Thomas Korsgaard Foto: Casper Dalhoff

familiebaggrund. ’En dag vil vi grine af det’ hedder den.

En af bogverdenens mest betændte sager kom lige inden sommerferien, da Gyldendal fortalte, at forfatterne i forlaget Tiderne Skifter var blevet snydt i årevis. Koncernen havde købt forlaget af stifteren Claus Clausen. Ingen vidste helt, hvordan de skulle forholde sig til sagen, for han var jo kendt som forlæggeren med sympatier på venstrefløjen og en næse for god litteratur. Gyldendal truede med retssag, og alle åndede lettet op, da parterne indgik et forlig, hvor forlæggeren måtte betale en pæn portion penge tilbage.

Når det kommer til betændte sager, kunne ingen dog måle sig med skandalen i og omkring Det Svenske Akademi.