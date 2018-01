To nye bøger om IS burde være pensum i skolerne som modgift mod alle former for religiøs ekstremisme I dag er Islamisk Stat næsten knust som stat og reduceret til en terror-organisation. Men en kort stund truede IS med at blive et rigtigt land og nåede at skabe umådelige lidelser for de mennesker, det herskede over.

Sommeren 2014 var den sommer, hvor Islamisk Stat toppede.

Det var i disse måneder, at terrorgruppen på få dage erobrede Iraks næststørste by, Mosul, og her dens leder, Abu Bakr al-Baghdadi, triumferende hyldede sig selv om en ny kalif i byens moské. Det var den sommer, verden for første gang fik øjnene helt op for den trussel, som IS udgjorde.

I dag, hvor IS kun kontrollerer nogle få spredte områder i Syrien og krigerne er på vild flugt, kan det være svært at genkalde sig panikken fra 2014, men en kort stund dengang repræsenterede IS en reel trussel mod hele statsstrukturen i Mellemøsten.

IS kaldte så at sige de arabiske stater bluff, udstillede dem som hule skaller skabt af de vestlige magter efter Første Verdenskrig og erklærede, at vejen frem var at gå tilbage til et muslimsk kalifat. Et budskab, der galvaniserede mange muslimer og sendte titusinder af Europas muslimer på rejse til Mellemøsten for at deltage i IS’ hellige krig.

Her, tre et halvt år senere, kan det virke åbenbart, at IS var dømt til at fejle fra starten i sit forsøg på at opbygge en egentlig stat – om bevægelsen overlever som en terrororganisation, er en anden sag – men dengang var det betydelig mindre klart.

Det bliver man mindet om, når man læser den franske mellemøstforsker Pierre-Jean Luizards bog om Islamisk Stat, som Den Franske Bogcafé i København har fået oversat. Størstedelen af bogen er skrevet i 2014, og analysen her er tydeligt præget af den forbløffelse og panik, som IS skabte.

Boganmeldelse









Pierre-Jean Luizard: IS-Fælden. Islamisk Stat eller historiens genkomst Oversat fra fransk af Peer Bundgaard. Forlaget Bobo, 182 sider, 249,95 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk

Luizard skrev, da IS var på sit højeste, og går all in på bevægelsens potentiale. Libanon. Saudi-Arabien, alle er sårbare over for IS, vurderer Luizard.

I bagklogskabens skarpe lys var det naturligvis en uhyre forhastet og forkert konklusion, men bogen er interessant læsning alligevel.

For vel blev det ikke IS, der lagde de mellemøstlige stater i graven og genskabte kalifatet som på profeten Muhammeds tid.

Men bevægelsens succes udstillede til overmål, hvor hule og skrøbelige staterne reelt er.

At det overhovedet lykkedes IS og dets få tusinde krigere at løbe Mosul over ende og kortvarigt true Bagdad, efter at USA og Vesten har brugt hundreder af milliarder kroner på at opbygge den irakiske hær efter Saddam Hussein, siger meget om de lerfødder, de arabiske stater står på.

Den sårbarhed har ifølge Luizard sine rødder helt tilbage i den notoriske Sykes-Picot-aftale, som opdelte det osmanniske imperium efter Første Verdenskrig og blev grundlaget for de moderne mellemøstlige stater.

At skyde skylden på Sykes-Picot er langtfra nyt, men på relativt kort plads formår Luizard at indføre også læsere uden stor mellemøstlig viden i problemerne i aftalen og de stater, den skabte.

Samtidigt udstiller Luizard på glimrende og deprimerende vis det kortsigtede og lidet visionære i Vestens desperate forsøg på at stabilisere staterne i Mellemøsten – poste milliarder i Irak og Jordan, forsøge at holde sammen på Libanon og lukke øjnene for tragedien i Syrien.

For vel er IS som stat besejret, men som Luizard skriver i et glimrende efterskrift fra efteråret 2016, er den overordnede trussel, som bevægelsen påviste, langtfra løst.

De etniske spændinger er ikke forsvundet, der er ikke kommet mere håb eller fremgang i regionen, og selv om der lige nu er lagt låg på de fleste steder, er desperationen i befolkningen og drømmen om noget bedre stadig som en trykkoger.

Om det bliver messianske ekstremister som al-Baghdadi eller nogle andre mere demokratisk sindede, der næste gang får det til at eksplodere, er umuligt at sige – se bare, hvordan protesterne i Iran i disse uger kom helt bag på alle – men at Mellemøstens status quo ikke er langtidsholdbar, er åbenbart.

Spørgsmålet er bare, hvad der kommer i stedet.