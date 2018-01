Psykologisk thriller er helt til sidste side en effektivt spændende sidevender Forfatteren bag ’Naboparret’ leverer igen en velsnoet og veldrejet thriller om skeletter i skabet og lig bag ligusterhækken.

Den ellers så nydelige og pæne forstadskvinde Karen vågner op på hospitalet lettere kvæstet, såret og forslået. Hun har kørt alt for stærkt igennem et kriminelt kvarter, hun ellers aldrig færdes i, og er endt op med en totalt smadret bil. Klart har hun overtrådt trafikloven og kan miste sit kørekort.

Boganmeldelse









Shari Lapena: En fremmed i huset. Oversat af Steffen Rayburn-Maarup. Gyldendal, 304 sider, 199,95 kroner.

Men i nærheden af åstedet findes nogle dage efter et lig. En mand skudt til døde med tre pistolskud. Pistolen er ikke til stede. Men det er nogle typiske lyserøde gummihandsker af den slags, middelklassen i en af de nette forstæder med plæner en S-togs-rejse uden for New York bruger dagligt i husholdningen.

Domestic noir, der handler om, at mennesket, vi gifter os med lørdag eftermiddag, kan være et monster mandag morgen

Og Karens rare revisormand, Tom, opdager hurtigt, at disse mangler i hans hjem. Og hvor var han for øvrigt den nat, konen kørte ud i natten og siden såre galt. Det undrer politiet sig over, og snart er Karen i en værre knibe end at have kørt for hurtigt og galt. Desværre kan hun ikke huske en disse af de nærmere omstændigheder på grund af hjernerystelsens hukommelsestab.

Den canadiske forfatter Shari Lapena fik et velfortjent gennembrud med den både spændende og nytænkte thriller ’Naboparret’. Om et barn, som sporløst forsvinder på den stille villavej blandt velbjærgede mellemlagsfolk til middag hos hinanden. Og vi er da i næsten samme tilsyneladende sikkert etablerede og rolige naboskab her i hendes nyeste på dansk, ’En fremmed i huset’.

Hvor alt ikke er, som det ser ud til bag ligusterhækken midt på dagen og i garagens gemmer. Hvad ved Tom for eksempel om Karen, som han blev gift med for to år siden? Efter at han havde en hed affære med den gifte Brigid, genboen på den anden side af vejen. Siden er hun blevet den intetanende Karens hjerteveninde, som strikkende holder øje med hendes hus, gøren og laden og aldrig har glemt de hidsige og heftige stunder med hendes naive mand.

I samklang med genrens nye sorte

Lapena fortæller sin historie i samme stil som sidst. Hvor der veksles mellem dramatisk nutid og datidens retrospektivt beskrivende stil. Mellem politi og civilpersoner. Hvilket giver en både inciterende energi i det episke og på sæt og vis driver taskenspil uden den store personpsykologiske dybde.

Vi får netop så meget at vide om sjæl og tilstand, at ’En fremmed i huset’ lige akkurat kan kaldes for en psykologisk thriller. Samtidig er der noget gammeldags i hele plottets setup, som dog klassisk snyder sin læser ved enten at melde ud i forkert kulør eller simpelthen holde kortene tæt til intrigen. Romanen minder om fortidens melodramatiske krimimysterier, hvor en stakkels nogenlunde uskyldig kvinde er malet helt op i krogen af en iscenesat mordmistanke med tilrettelagte spor og beviser. Som i Alfred Hitchcocks filmatiserede teaterstykke, ’Telefonen ringer kl. 23’, fra 1953.

Alligevel er vi også i samklang med genrens nye sorte. Domestic noir a la ’Kvinden på toget’ og andre i den dur, der handler om, at mennesket, vi gifter os med lørdag eftermiddag, kan være et monster mandag morgen. Alt i alt er ’En fremmed i huset’ helt til sidste side med et sidste spark en effektivt spændende sidevender.