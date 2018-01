Indigneret forfatter modtager stor litteraturpris for »original vredesmonolog« Montanas Litteraturpris 2017 går til Lone Aburas for et politisk ladet, men æstetisk udformet vredesudbrud.

Et knytnæveslag. Et komprimeret vredesudbrud. Et spark over skinnebenet.

Det er en vred og socialt indigneret forfatter, som i dag modtager Montanas Litteraturpris for sin agitprop-pamflet, 'Det er et jeg der taler (Regnskabets time)': Lone Aburas, født 1979, giver med bogen »et overbevisende bud på en fornyelse af den engagerede litteratur«, skriver dommerkomitéen i sin begrundelse, for at netop hun modtager prisen og de 100.000 kroner, der følger med.

Lone Aburas' bog blev udgivet i sommer og var ifølge anmelderne en kort, vred, uforsonlig enetale, nærmest stakåndet i sin energi.

Men vreden var »forankret i en konkret politisk virkelighed«, hed det her i avisen, hvor udgivelsen fik fem hjerter, og dommerkomitéen belønner netop en »original vredesmonolog«, som »gør det politiske personligt og konkret«.

»Med en imponerende konsekvens stiller forfatteren sig i en udsat og sårbar position, lige midt i sin tid, og insisterer dels på at udfolde den på én gang politiske og personlige anfægtelse i et æstetisk formsprog, dels på at fastholde en tæt forbindelse mellem sprog og krop«, hedder det i begrundelsen.

Lone Aburas, der modtog Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat i 2010, debuterede året inden med romanen 'Føtexsøen'. Siden fulgte 'Den svære toer', 'Politisk roman' og 'Det kommer til at ske', og i 2017 udgav Aburas den kortfattede »lille, knappe knytnæve«, som Information skrev om pamfletten.

Nu har den sikret forfatteren prisen for et stærkt samfundsengagementet med litterært udtryk.

Montanas Litteraturpris, der sponsoreres af Montana Møbler, er indstiftet af Dagbladet Information og Testrup Højskole i 2006 og overrækkes på højskolen på et litteraturseminar i dag.

Dommerkomitéen består af forfatteren Kirsten Thorup og kritikerne Erik Skyum-Nielsen, Thomas Thurah, Kizaja Ulrikke Routhe-Mortensen og Tue Andersen Nexø.