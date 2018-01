Skriften skifter, og nu bliver det uhyggeligt: Forlag forsøger at pifte uspændende debutkrimi op ved at bruge - hold nu fast: kursiv Svensk debutkrimi er sympatisk seriøs, men dybest set ikke særlig spændende fortalt. Men så er det godt, man kan tilte skriften.

Megen af den nordiske krimis succes har mindre med genren at gøre end med, at store dele af verden synes, at vi er nogle underlige nogle. Os oppe nordpå. Engang vilde vikinger, som hærgede alverden med raske svende og skønne møer. Nu melankolske skatteydere i en del af en velfærdsverden, nogle heldigvis elsker at værne om, og som andre elsker at hade og vil rive ned.

Kvinderne er stadigvæk sindrigt stærke og selvstændigt seksuelt lebendige, men taler stundom i tåger og tunger som Vølven selv. Mænd er fordrukne, overvægtige og forkvaklede, stedt i evig bondeanger bygget af kroniske tømmermænd over at være mænd, der hader kvinder. Når her sker et mord eller to, er vi og samfundet alle sammen skyldige. Især i Sverige, hvor kollektiv offermentalitet gerne får en tak til i folkehjemmets fællesstue.

Susanne Jansson: Offermosen









Alle disse mytiske aspekter og klichetræk findes i Susanne Janssons debutkrimi, ’Offermosen’. Jamen, vi befinder os i Mossmarken, et mytisk moselandskab med hedenske efterladenskaber fra jernalderen samt muligvis myrdede personer fra nyeretid. Ikke så langt fra det, som engang var fucking Åmål, men nu er blevet et træfpunkt for diverse bohemer, originaler og akademikere, som spiser og drikker godt i en kunstnerkoloni.

Dertil kommer den unge og smukke mutte biolog Nathalie, som vil tage jordprøver i det, som engang var barndomslandet, indtil noget forfærdeligt hændte. Så løber en halvmarokkansk gudesmuk mand forbi, og det kommer til et forhold, som føder følelser for Nathalie, som egentlig bare ville være endnu en skandinavisk småautistisk nørd. Samtidig hører vi om fotografen Maja, nok nordisk, men også mondæn, som vender hjem fra New York for at tilslutte sig andre kunstnere og tage billeder for politiet.

Og så er der flere ugler i mosen, som flyver i flok, kvantefysiske spøgelser, lig, som dukker op med pæle i livet, og forsvundne folk, som graves frem med samme læderede hud som Grauballemanden. Du får vitterlig meget at vide om mosefund, og hvordan mennesker bliver til mumier i naturens eget sylteglas. Og så skal vi naturligvis ned ad fortidens snoede stier til en frygtelig sandhed, som ulmer i sindet som gløder i barndommens glemte grill.

Det er alt sammen meget godt, sympatisk seriøst, velment og humorforladt kedeligt. Dybest set ikke særlig spændende fortalt.

Derfor har forlaget valgt at fortælle, hvornår noget er spændende, ved at skrive det fremhævet i kursiv. Så ved læseren besked om, at her skal gyses. Sproget er den journalistiske realisme, som løber i galop og staccato ferniseret med lødig dannelse og kultiveret kultur. Dette er ikke en lokumsbog. ’Offermosen’ er allerede solgt til 24 lande. Det var nordisk krimiforfatter, du skulle have været.