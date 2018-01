Tegneseriehistorien bag Wonder Woman: Fra snotforkælet græsk supermøgunge til amerikansk superhelt

En årelang strid om et skinnende storglaseret tegltag i Aarhus-forstaden Lystrup er endt med, at Højesteret har afgjort, at genskinnet fra tegltaget skal væk. Genskinnet er en »overskridelse af den naboretlige tålegrænse som følge af genskin fra sortglaserede tagsten«.

Landet over findes en stribe verserende nabostridigheder af samme karakter. Højesterets afgørelse kan altså få betydning for mange danske husejere.

Højesteret udtaler blandt andet, at »hvad en nabo må tåle, beror på en konkret rimelighedsvurdering af ulempens karakter, væsentlighed og påregnelighed sammenholdt med ejendommens karakter og beliggenhed og områdets karakter«.

Højesteret fandt ud fra en samlet vurdering, at genskinsgenerne fra Alice og Michael Serups glaserede tegltag må anses for at overskride den naboretlige tålegrænse.