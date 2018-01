Veloplagt værk fortæller historien om, da Fogh & Co. tabte slaget om danskernes sjæl VK vandt magten, men formåede hverken at flytte danskernes sjæle eller samfund, lyder analysen i ny bog om kultur- og værdikampen i nullerne.

Vandt de borgerlige kultur- og værdikampen i 00’erne? Det spørgsmål har Gyldendal-redaktør Michael Jannerup og redaktør på Altinget Esben Schjørring stillet sig selv, og det er der kommet et imponerende og veloplagt værk ud af.

Det 478 sider lange svar er nede i mange detaljerede forløb, interne strategipapirer, interviews med politikere, embedsmænd etc. Men man keder sig ikke, for man får ofte en tur op i helikopteren, så man kan se hele landskabet, og de to forfattere formår hele vejen at holde fast i fokus og at perspektivere. Og så hjælper det, at bogen folder sig ud i et levende sprog med brug af stærke billeder, scener og patos.

Bogens afsæt er Anders Fogh Rasmussens insisteren på at flytte den danske folkesjæl, så det 21. århundrede kunne blive et borgerligt århundrede, som det 20. århundrede tilhørte Socialdemokratiet. Som han sagde det i Weekendavisen i 2003: »Det er udfaldet af kulturkampen, der afgør Danmarks fremtid«.

Store ord. Men også ord, som Fogh og hans regeringer har svært ved at leve op til i 00’erne ifølge Schjørring og Jannerup. For bliver velfærdsstaten mindre? Nej. Bliver skattetrykket lavere? Nej. Og får Venstre og Konservative en vælgerfremgang, der befæster deres position i det 21. århundrede? Slet ikke.