Ding, dong! The witch is dead: Leonora Christina Skov har skrevet en medrivende og vigtig bog om at springe ud 'Den, der lever stille' handler om Leonora Christina Skovs svære frigørelse fra sine fordømmende forældre.

Det er utroligt, hvordan forældrenes anerkendelse og kærlighed kan blive ved med at være det altafgørende for et barn, også når barnet er vokset op og egentlig har indset, hvor afstumpede og urimelige forældrene er.

Leonora Christina Skov: Den, der lever stille Politikens Forlag, 416 sider, 300 kroner.

Det har Leonora Christina Skov skrevet en stærk roman om. En stærkt selvbiografisk roman, men genreangivelsen er og bliver ’roman’; et valg, som tematiseres i en af de flere meta-litterære scener, hvor jegfortælleren i dialog med sin kæreste beslutter sig for at kalde sin bog sådan for at sikre sig en vis kunstnerisk frihed.

Romanen åbner med, at jegfortælleren sidder ved sin mors dødsleje; moderen ligger på hospice og er ved at dø af brystkræft. Fra dødslejets scene får vi gennem jegfortællerens kommentarer og erindringer situationen eksponeret. »Ding, dong! The witch is dead!«, siger en stemme i hendes hoved, mens hun prøver at anstrenge sig for at være den gode datter.

The wicked witch, den onde heks fra eventyrfilmen ’Troldmanden fra Oz’. Filmen vedbliver at være en reference i romanen, dels fordi der direkte henvises til den, dels fordi billedet af den døde onde heks’ glitrende røde sko slår damesko an som et ledemotiv i romanen: de højhælede sko, som fortælleren låner af sin mor, og hvoraf et par sorte blanke med ankelrem besegler hendes uovervindelighed, da de bærer hendes teenageben sikkert af sted i flugten fra en potentiel voldtægtsmand; de prikkede guldsko, som faderen finder upassende til begravelsen; spørgsmålet om, hvorvidt moderen skal have sko på eller ej, da hun ligger i kisten som goth grevinde i sin brudekjole.

Man mindes titlen på Leonora Christina Skovs første bogudgivelse, den feministiske antologi ’De røde sko’.

Ond heks og gysergrevinde, sådan fremstår moderen i dødsscenen. Det er en mindre spektakulær, men ikke mindre gysende ondskabsfuldhed, hun udstråler som levende i datterens erindring, med faderen som trofast medsammensvoren.

Spild af skatteborgernes penge

Fra lille har fortælleren skullet høre på moderens beklagelser over, hvor hårdt det var at føde hende, hvor meget hun skreg, og hvor grim hun var som baby. Resultatet er en lille pige med en stor skyldfølelse. Faderen slutter sig til den systematiske dattermobning med groteske, detaljerede sammenligninger af mors og datters legemsdele, til fordel for mor, naturligvis.

Da datteren kommer hjem fra skolen med topkarakterer, bedyrer forældrene, at hun er »ganske almindeligt begavet«, men heldigvis flittig. Da hun som voksen får et stort arbejdslegat fra staten, bliver de decideret forargede: Det er spild af skatteborgernes penge! Helt uforsonlig bliver forældrenes forkastelse af deres egen datter, da hun flytter hjemmefra og springer ud som lesbisk. Hun er »unaturlig« og »pervers« og næsten skyld i sin mors død.

Ja, det er utroligt, at forældre kan behandle deres barn på den måde. Det er utroligt, at et barn af sådanne forældre et eller andet sted finder kraft i sig selv til at stå på egne ben (i høje sko) og skabe det liv, hun ønsker sig, langt fra barndommens pertentlige parcelhushelvede i Helsinge.

Men det er også utroligt, at et barn kan blive ved med at efterstræbe sådanne forældres anerkendelse og kærlighed langt op i voksenalderen. Man kan få den fornemmelse, at alle jegfortællerens præstationer, også som forfatter og medieperson, et eller andet sted er drevet af håbet om forældrenes anerkendelse, hvor umuligt det end er, hvor umulige de end er.