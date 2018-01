Leonora Christina Skov: »Da min mor døde, følte jeg mig fri til at skrive« Leonora Christina Skov har aldrig følt sig af elsket af sin mor, der slog hånden af hende, da hun sprang ud. Det skriver hun om i sin nye roman ’Den, der lever stille’, der udkommer 11. januar.

Hvordan var dit forhold til din mor?

»Det var en relation præget af skyld. Hun fik mig til at føle, det var min skyld, at hun havde det dårligt. I mange år havde vi slet ikke nogen relation, for da jeg sprang ud, ville mine forældre ikke se mig, hvis jeg så meget som nævnte min kæreste, og min mor ville begå selvmord. For 12 år siden blev hun syg af kræft, og så genoptog vi en slags kontakt. Men jeg kom aldrig til at føle, at hun kunne lide mig, og jeg følte heller ikke, at jeg kendte hende«.

Leonora Christina Skov Født 1976. Forfatter, debattør og kritiker ved Weekendavisen. Mag.art. i litteraturvidenskab. Debuterede som romanforfatter med ’Rygsvømmeren’ i 2003. Siden har hun udgivet fire andre romaner. Hendes seneste og sjette roman, ’Den, der lever stille’, udkommer 11. januar 2018.

Hvorfor har du skrevet en selvbiografisk roman?

»Det har jeg, fordi der ikke var andet, jeg kunne forestille mig at skrive. Jeg havde skrevet rundt om det med at skulle genskabe sig selv og mødre, der ikke elsker deres børn, så mange gange, at jeg ikke kunne se mig selv gøre det mere. Da min mor døde i 2015, følte jeg mig fri til at skrive min egen historie. Så det gjorde jeg«.

I romanen virker det ellers ikke, som om du bryder dig særligt meget om selvbiografisk litteratur ...

»Jeg har ikke noget imod selvbiografi som sådan. Men jeg forestillede mig, at jeg ville komme til at give det hele væk og ikke have noget tilbage at skrive om. Jeg frygtede, at det ville blive professionelt selvmord. Men det har faktisk føltes helt modsat. Det har føltes, som om jo mere jeg skrev, des flere historier var der«.

Men på hvilken måde synes du, at din roman er vigtig for andre end dig selv?

»Nu har jeg jo talt i overskriftsform om de her ting i mange år, og hver eneste gang, jeg har gjort det, har jeg fået massevis af henvendelser fra folk. Ikke bare homoer, der også er sprunget ud, men fra alle mulige, der ikke har kontakt til deres familier eller har følt sig anderledes. Jeg har helt klart en fornemmelse af at nå nogle mennesker med min historie«.

Kan det ikke være et overgreb at skrive om virkelige personer?

»Det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Alle, der er med, har læst romanen, så større overgreb er det ikke. Jeg betonede over for dem, der var levende, at det var min version. Min mor har selvfølgelig ikke kunnet læse den, og er det så et overgreb over for hende? Det følte jeg hele det år, hvor jeg ikke kunne skrive en linje, men det blev bedre, efterhånden som jeg fik skrevet historien og kunne se hende tydeligere.Jeg prøver egentlig at lægge det frem uden at tage stilling. Så må det være op til læseren at dømme«.

Hvordan har din familie taget imod den?

»Hele vejen rundt har de taget væsentlig bedre imod den, end jeg havde forventet. Nu var mine forventninger selvfølgelig også ret lave, men folk har været støttende. Min far var den sidste, der læste romanen, fordi jeg var så bange for at sende den til ham. Men han skrev tilbage, at han elskede mig, og at han var stolt af mig og godt kunne lide min kæreste Annette. Det var så cirka den eneste reaktion, jeg ikke havde forventet«.

Mød Leonora Christina Skov 23. januar kl. 19.30, Politikens Hus, Vester Voldgade 33, København V.