Aarhus får ny litteraturfestival med internationalt format Festivalen LiteratureXchange finder sted i juni i Aarhus for første gang i år. Og ifølge arrangørerne er der behov for lige netop denne slags festival i Jylland.

Det er ingen nyhed, at der der i løbet af de seneste år er kommet mange flere musikfestivaler til Danmark.

Men det lader til, at også litteraturen i stadig stigende grad kan få folk til løse billet, købe sig en kold fadøl i plastickrus og stimle sammen foran scenerne. Louisiana Literature, BogForum og Krimimessen har været der i mange år. Der er også Ordkraft i Aalborg, Verdenslitteratur på Møn, Kbh Læser og mange, mange flere. Alene sidste år kom der to nye litteraturfestivaler til landet, nORD i Helsingør og Höst i København.

FAKTA LiteratureXchange Ny international litteraturfestival i Aarhus. Finder sted forskellige steder rundt omkring i byen fra 14.-24. juni. Hovedscenerne vil være på Dokk1, Godsbanen, ARoS og bibliotekerne. Man køber billet til de enkelte arrangementer. Se program her. Festivalen er arrangeret af Folkeuniversitetet i Aarhus, Aarhus Litteraturcenter og Aarhus Kommune.

Nu får også Aarhus en international litteraturfestival. LiteratureXchange hedder den, og den finder sted for første gang i år fra 14. til 24. juni på cafeer, kulturhuse, biblioteker og offentlige steder over hele byen.

Blandt de forfatternavne, man kan opleve på festivalen, er den rumænsk-tyske nobelprisvinder Herta Müller, norske Vigdis Hjort, tyske Judith Hermann, indiske Neel Mukherjee og ukrainske Sergij Zjadan. Ambitionen bag festivalen er da også at krydse grænser og sætte fokus på internationale problemer. Det fortæller programansvarlig Noa Kjærsgaard Hansen.

»Vi samarbejder med flere lokale aktører, og så lægger vi i arrangementerne med forfatterne vægt på problematikker, som er forholdsvis universelle og går på tværs af landegrænser. Temaer, der udfordrer vores forståelse af os selv og den verden, vi befinder os«.

Har vi virkelig brug for endnu en litteraturfestival?

Men når nu der efterhånden findes så mange litteraturfestivaler, har vi så behov for en mere?

»Det tror jeg helt bestemt, vi har«, svarer Noa Kjærsgaard Hansen.

»Louisiana Literature, Bogforum og Krimimessen kan meget, men jeg tror, vi har brug for en festival, der rækker længere ud. En festival, der samler byen om den verden, der omgiver os og præsenteres i litteraturen«.

Det tror han, at LiteratureXchange kan lykkes med, netop fordi de ikke begrænser sig til ét bestemt sted, men afholder arrangementer i hele Aarhus. Derudover vil de bestræbe sig på at præsentere litteraturen i mange forskellige formater.

»Det er vigtigt for os, at det ikke kun bliver samtaler og foredrag på en scene, men at der også vil være mere utraditionelle tiltag. Det kan være litteraturbrunch, poetiske indslag i busser og i letbanen, et arrangement om japansk mad og litteratur på en sushi-restaurant, eller to forfattere og en naturvejleder, der tager publikum med på en litterær skovtur«.

Endelig er planen også, at det ikke kun skal handle om litteraturen selv, men også om, hvordan litteraturen kan sige noget om den verden, vi lever i. Også det, mener Noa Kjærsgaard Hansen, kan appellere til et bredt publikum.

»Man behøver ikke nødvendigvis være den store læsehest for at komme til LiteratureXchange. Man kan eksempelvis også være interesseret i Ukraines fremtid og dukke op til et arrangement med forfatteren Sergij Zjadan, hvis roman ’Mesopotamien’ snart udkommer i dansk oversættelse. Her kan man få et litterært perspektiv på den desillusion, bitterhed og fortvivlelse, som Sovjetunionens opløsning har bragt med sig«.