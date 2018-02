Jesper Wung-Sung vinder De Gyldne Laurbær Forfatteren til 'En anden gren' sikrede sig De Gyldne Laurbær med 35 procent af stemmerne.

Den 46-årige forfatter Jesper Wung-Sung er årets modtager af De Gyldne Laurbær.

Boghandlernes pris får han for sin roman 'En anden gren' om sin kinesiske oldefar San, der blev udstillet i Tivoli i 1902, og hans danske kærlighed, Ingeborg.

Romanen fik fem hjerter i Politiken.

35 procent af stemmerne gik til Jesper Wung-Sung, og der var pæn afstand til de næste i feltet. Det fortæller bestyrelsesmedlem i Boghandlerklubben, der uddeler De Gyldne Laurbær, Lars Sonnergaard.

Blå bog: Jesper Wung-Sung Forfatter. Født 1971. Debuterede i 1998 med novellsesamlingen 'To ryk og en aflevering’, som blev belønnet med BogForums Debutantpris. Han har siden skrevet en række romaner for både børn, unge og voksne. Blandt andre ’Lidt berømt, meget berygtet’ (2006) og ’Men’ (2014). Her er vinderne af De Gyldne Laurbær gennem tiden.

Ifølge Sonnergaard havde mange boghandlere også stemt på Naja Marie Aidt, der i 2017 udgav 'Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog'; Sara Omar, der i 2017 debuterede med 'Dødevaskeren'. Og Kaspar Colling Nielsen, der i oktober udgav 'Det europæiske forår'.

»Men Jesper Wung-Sung vandt overbevisende. Og personligt er jeg ret glad for, at det blev ham. Det er en skidegod bog. Og det virker også som om, boghandlerne er vendt tilbage til det oprindelige med, at prisen gives for et forfatterskab. Jeg synes, der har været en tendens til, at laurbærrene er blevet givet til enkelttitler og debutanter over de seneste 10 år, hvor man kan diskutere, om det er noget, der bliver stående«, siger Lars Sonnergaard.

Jesper Wung-Sung debuterede i 1998 med novellesamlingen 'To ryk og en aflevering', og har siden da skrevet en række romaner for både børn, unge og voksne.

San og Ingeborg

Jesper Wung-Sung skulle ud i det, han selv kalder »en eksistentiel krise«, før han skrev sin egen familiehistorie. Kriser handler ofte om, at man vil have et nyt job eller en ny kæreste eller leve et andet liv i et andet land, sagde han i et interview med Politiken i august.

»Men jeg håbede bare, at mit liv ville fortsætte, som det var, i de næste 50 år. Derfor kom det helt bag på mig, at jeg fik en følelse af ikke at høre til noget sted. En følelse af hjemløshed«.

Den følelse kunne han spejle i den hjemløshed, hans oldefar San og hans oldemor Ingeborg må have følt i 1902 og årene derefter, fortalte han.

»Jeg kunne se, hvordan San gik igennem Københavns gader som en alien, og jeg kunne se Ingeborg løse billet til Tivoli for at komme ind og se San. Her kunne hun pludselig se muligheden for at få et andet liv. Som jeg forstår hende, springer hun bare ud i det uden at vide, hvad det vil få af konsekvenser. Og hun tager de slag, tilværelsen giver hende for det«.

Flere stemmer

Det er personalet i landets mere end 300 boghandler, der hvert år stemmer om, hvem der skal have De Gyldne Laurbær. I år var der blevet stemt på 48 forskellige danske forfattere. Og antallet af stemmer er for opadgående, selv om antallet af boghandler er nedadgående.

»20 procent flere havde stemt i år end sidste år. Det er vi virkelig glade for«, siger Lars Sonnergaard.

Sidste år modtog Merete Pryds Helle laurbærrene for sin slægtsroman 'Folkets skønhed'.

De Gyldne Laurbær er blevet uddelt siden 1949, hvor Martin A. Hansen som den første modtog prisen.

Siden har boghandlerne uddelt prisen til blandt andre Karen Blixen, Klaus Rifbjerg, Tove Ditlevsen, Thorkild Hansen, Dea Trier Mørch, Peter Høeg, Helle Helle og Suzanne Brøgger.

Som vinder af De Gyldne Laurbær modtager Jesper Wung-Sung en laurbærkrans, et diplom og et boggavekort på 2.500 kroner.