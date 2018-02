Ny digtsamling indeholder fremragende poesi Harald Voetmann skriver nu også poesi, og det gør han godt. Om faren, som ligger for døden. Rørende, følelsesladede, sorgfulde tekster. En mørk latter lader sig heller ikke holde tilbage. Som et værn mod døden.

Jeg synes faktisk, det er noget af en sensation: At Harald Voetmann har udgivet en digtsamling med titlen ’Amduat. En iltmaskine’ og den helt crazy undertitel ’Solens rejse gennem underverdenens lande som beskrevet i Tuthmosis III’s grav i Kongernes Dal og fars død på Holbæk Sygehus’.

For godt nok var hans sidste bog, ’Sulpicia’ fra 2016, også digte, men det var jo oversættelser af Sulpicia, som er den eneste romerske kvindelige digter fra klassisk tid, man har bevaret hele digte af.











Harald Voetmann: Amduat. En iltmaskine. Gyldendal. 112 sider, 199,95 kr. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus.

Men ’Amduat’ er Voetmanns egne digte, det er det, der er sensationen: At en af dette lands allerbedste romanforfattere – her tænker jeg ikke mindst på trilogien af historiske romaner, der inkluderer ’Vågen’, ’Alt under månen’, og ’Syner og fristelser’ – nu også skriver poesi.

Poesi, der som titel og undertitel indikerer, handler om faren som ligger for døden og dør på Holbæk Sygehus, han har en alvorlig lungebetændelse og nok også en blodprop i hjernen og han ligger altså dér i sin hospitalsseng, der forvandles til et skib, som sejler ned ad en flod i underverdenen, dødsriget.

I virkelighedenhar bogen slet ikke nogen genrebetegnelse, og det kan selvfølgelig være lige meget om det nu er poesi eller ej.

Natten er netop også det rum og den tid, som ’Amduat’skriver frem. Som det lyder et sted: »Der er styr på tingene i tingenes mørke«

Men jeg synes det er en yderst poetisk bog, der under alle omstændigheder starter sådan her:

»Hvor er du?/ Jeg er hjemme./ Du er ikke hjemme./ Jeg er på et værelse./ Det er ikke et værelse./ Hvad er det?/ Jeg er i sengen./ Du er ikke i sengen./ Hvor er jeg?/ Gør det meget ondt nu?/ Det er ikke sengen./ Nej, du er ikke i sengen«. Og sådan fortsætter den forvirrede og hjerteskærende samtale mellem far og søn, indtil afslutningen på den første tekst: »Gør det meget ondt, sagde jeg./ Det er ikke sengen./ Nej, du er ikke i sengen./ Er det dig? Hvor er det dejligt./ Nej. Hvor er du?/ Jeg er hjemme./ Du er ikke hjemme«.

Andre tekster er mere kortfattede: »En dør er en kniv«, står der på en side. Og på den næste: »En kniv er en time«. Som så senere bliver til: »En dør er en kniv/ en kniv er en time/ dit drop er dit sejl/ og din ble er dit flag«.

Her ser man også hvordan Voetmann har formået at bevare og give udtryk for sin karakteristiske galgenhumor, selv om han står midt i tragedien. De fleste af teksterne – som i øvrigt er håndskrevne og enkelte steder skrevet med rød skrift – er rørende, følelsesladede, sorgfulde.

Men der er også en mørk latter, der ikke lader sig holde tilbage, og som måske endda kan opfattes som et værn mod døden, en forsvarsmekanisme. Som bleen, der bliver til et flag. Eller som når faren, i sin dødskamp og med en iltmaske for ansigtet, slet ikke vil have pølsesupper: »Skal jeg vel have pølsesuppe?/ Hvorfor skal jeg vel have pølsesuppe?«.

Den form for humor, som selvfølgelig ikke skal overdrives, kender man også fra Voetmanns tidligere bøger. Ligesom man som læser er vant til betoningen af det materielle og det makabre – og det grotesk latterlige ved det.