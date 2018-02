Merete Pryds Helle: »Jeg takker så ydmygt, fordi du åbnede dit røde hjerteasyl for mig« I den ophedede debat har forfatteren Merete Pryds Helle begået dette essay med en anden vinkel på et kendt tema.

Det begyndte med, at jeg fik asyl i dit hjerte. Jeg gik ind ad den røde dør og blev anvist det øverste kammer, der stod tomt. Jeg kom fra et plaget sted, hvor jeg havde mistet mig selv i en karrusel, der aldrig standsede op. I dit hjerte var der fred. Jeg strakte mig på sengen, jeg fik næring, der gik ikke længe, så ansøgte jeg om statsborgerskab i dig.

Merete Pryds Helle Forfatter. Født 1965. Debuterede i 1990 med 'Imod en anden ro' og har skrevet børnebøger, novellesamlinger og romaner. Senest udgivelse er 'Folkets skønhed' fra 2016 – en roman, som hun både har modtaget De Gyldne Laurbær og Politikens Litteraturpris for.

Du grinede, du sagde: Det er ikke en krig, du kommer fra. Du tog mine privilegier som vasketøj og hængte dem på snor, så jeg kunne se dem blafre et for et. Jeg kunne ikke rejse uden for Schengen, ikke hvis jeg ville rejse med dig, og Schengen er mindre, end jeg troede, min familie vinkede fra den anden side af grænsen, jeg løb rundt, jeg tænkte: Passer det virkelig, at vi ikke kan komme ud? Imens hængte du strimler af bleget vasketøj op.

Vi ser flygtningene komme gående på motorvejen, du ryger en cigaret, du siger ingenting

Jeg gik med dig tankeløst ind på museet, din hånd i min, din asylhånd, din hjertehånd, og vi gik ind i kunstværket, det snoede sig, og derinde i værkets hjerte var det som en fængselscelle. Du rev dit hjerte til dig og flygtede ud af værket, ud af museet, ud i den blege sol, og jeg efter dig, og der er intet abstrakt over kunst, og du flygter fra den og nu flygter du til den.

Vi måtte så så mange gange besøge Bourgeois’ celler på Louisiana, du stod med en fod ude, en fod inde i cellen og lod det gyse igennem dig, og forstår jeg, forstår jeg? Det, jeg kender, det, jeg skrev i min asylansøgning til dig, er kun en krusning af menneskelig smerte.

Vi ser flygtningene komme gående på motorvejen, du ryger en cigaret, du siger ingenting. Hvad tænker du, spørger jeg. Du viser mig brevet. Dit statsborgerskab hænger under brevet i en tynd tråd. Min ansøgning hos dig har ikke så mange formaliteter. Du græder, jeg ser dig komme gående på en motorvej. Vi ser Junglen i Calais i fjernsynet, som var der, du først skulle have været hen.

Jeg deler dine hjerterum med din datter, vi bor der i den røde puls, dør om dør med blodet, der synger imellem os

Jeg ser dit smukke hjerte i mængden af mændene, jeg trækker dynen til side og siger: Kom, kom, læg dig her ved siden af mig, og jeg vil ikke give slip på dig, mit asyl, mit hjerte, min fred.

Vi ser Kaurismäki-film, asylansøgerne på sovesalen, de der stirrer ud i luften, de der ryger cigaretter om natten, de, der græder, de, der sover. Og du, siger jeg, hvem af dem var du dengang på sovesalene? Ham, der sov, griner du, og da vi skulle til Folkemødet, troede jeg, det var din første gang på Bornholm, der er smukt, siger jeg, særligt, og du siger, du var der i fem måneder i et asylcenter i en by, du dengang ikke kunne udtale, du husker slipstrømmen bag katamaranen, du havde aldrig set noget lignende, og jeg, jeg ser dig for mig, din krop, dit hjerte, mit asylhjerte, bøjet over cigaretmaskinen, bøjet over gulvskrubben, bøjet over postcyklen, bøjet af din barndomskrig, bøjet af fængselsangsten, bøjet over mig blandt skyggerne over sengen.

Jeg deler dine hjerterum med din datter, vi bor der i den røde puls, dør om dør med blodet, der synger imellem os, jeg er hjemme hos dig, som du er hjemme hos mig, og jeg elsker mit asyl, jeg elsker dit asyl, jeg elsker asylet, jeg elsker breve om statsborgerskab, der kommer dumpende, først mit i dit hjerteland, så dit i mit land, og jeg takker så ydmygt, så skælvende, så porøs, fordi du åbnede dit røde hjerteasyl for mig.