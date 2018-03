Blot 17-årig forfatter debuterer med hverdagsbarsk historie om en desperat drukhandling Unge Sofie Riis Endahl fører i 'Sindstequila' sin læser igennem en hel jungle af skjulte koder, henkastede blikke og afvisende rygge.

Kære fædre og mødre (og onkler og tanter): Hvis I vil vide noget om, hvad jeres unger går og laver fredag og lørdag (og torsdag) aften og nat, er chancen der nu.

Med overblik og nænsomhed fører Sofie Riis Endahl med ungdomsromanen ’Sindstequila’ sin læser igennem en hel jungle af skjulte koder, henkastede blikke og afvisende rygge.

Alt sammen på en bund af hammerdruk og den digitale verden, som du alligevel ikke forstår, selv om du synes du er en ørn på din iPhone.

Og ved du egentlig, hvad en bodytequila er for noget?

Sofie Riis Endahl: Sindstequila. Byens Forlag, 268 sider, 199 kroner.

Sofie Riis Endahl er 17 år og debutant i romanform, men hun har tidligere fået både digte og noveller trykt hist og pist.

Nu handler det om Anne fra Ringkøbing, der er kommet ind med firetoget til et smart nordsjællandsk gymnasium, hvor hun hurtigt bliver stemplet.

Hun er ikke liberal, spiser ikke kød og går i genbrugstøj. Før havde hun det trygt og godt, nu har hun det skidt.

Når de sociale medier bliver til de asociale medier

Ved den første af bogens mange fester »laver hun Sebastian Hougaard« i form af en bodytequila uden bh. En desperat drukhandling, som bliver foreviget på foto og delt og delt og delt.

Undervejs har man set ind i en tomhed, som skræmmer. Unge læsere vil nikke genkendende til Anne og Reis historie

Anne kan ikke være ligeglad, for det handler om status i pigegruppen, og her har hun kun pigen Rei at læne sit røde hår op ad , men der er ikke meget at hente.

Det var også Reis bror, som Anne ’lavede’, og Rei er lun på Annes tvillingebror, som hedder Jesper. Der er lang vej ud af tømmermænd og mørke.

Med både hjerte og smerte fører forfatteren sin historie i havn. Sproget er solidt, og handlingen komponerer sig selv. Undervejs har man set ind i en tomhed, som skræmmer.

Unge læsere vil nikke genkendende til Anne og Reis historie om, når de sociale medier bliver til de asociale medier.

’Sindstequila’ er hverdagsbarsk, men ikke så barsk som svenske Johanne Nilssons ’Like had luderen’ fra 2013, der handler om det samme.