Tjald, mand! Tre udsyrede pothoveder gav småborgerligheden en knytnæve, et fredstegn – og en stor, fed fuckfinger ’The Fabulous Furry Freak Brothers’ fylder 50 år. Den amerikanske undergrundsklassiker lærte os, at tjald hjælper bedre gennem tider uden penge, end penge hjælper gennemtider uden tjald. Men er ungdomsoprørerne gået hen og blevet småborgere?

En aften i Austin, Texas, 1968. 27-årige Gilbert Shelton, redaktør af den anarkistiske undergrundsavis The Rag, sidder i biffen til en dobbeltforestilling med The Marx Brothers og The Three Stooges. Bagefter går han direkte hjem og tegner den første stribe af det, der på få år skal blive en af den amerikanske tegneseriehistories største undergrundsserier: En hashhandel går galt, og seriens hovedpersoner bruger grådigt alle huslejepengene på ét stort frø, der vokser sig til en 250 meter høj – og fuldstændig urygelig – cannabisplante. Den er nemlig mandlig, og som alle pothoveder ved, er det kun den kvindelige plantes skud, der dur til noget. ’The Fabulous Furry Freak Brothers’ er født.

Den slapstick-komiske og satiriske serie, der nu fylder 50 år, skildrer ungdomsoprørets, hippiernes og Vietnamkrigsmodstandens modkultur. I hovedrollerne er de tre hippieudskud Freewheelin’ Franklin, Phineas Phreak og Fat Freddy, der deler en lejlighed i San Francisco, hvor de svælger i sprut, stoffer og damer – og det hashtågede valgsprog: ’Tjald hjælper bedre gennem tider uden penge, end penge hjælper gennem tider uden tjald’.

’The Fabulous Furry Freak Brothers’ blev født ind i den spirende underground comix-kultur, hvor tegnere som R. Crumb, Aline Kominsky og Art Spiegelman brød igennem i 1960’erne og 1970’ernes antologier – ’Zap Comix,’ ’Yellow Dog’, ’Wimmen’s Comix’ etc.

Hash, lsd, sprut, piller, svampe

Med en udpræget selvironi udfolder Gilbert Shelton en forrygende satire over ’68’erne og det samfund, der omgav dem. I seriens spæde begyndelse kæmpede Freak-brødrene mest med at skjule deres hjemmedyrkede marijuana for panserne. Men med tiden knaldede serien mere og mere ud.

Fra sumpede slumstormerlejligheder kastede Franklin, Phineas og Freddy sig ud i hæsblæsende fængselsflugtaktioner, utopistiske samlivseksperimenter i naturen og dannelsen af en korrupt og kleptokratisk pseudo-mysticistisk kult i det sidste, episke dobbeltalbum, der i dansk oversættelse kom til at hedde ’Flip-Kompa’niet deruda’ – det er, med Phineas’ ord, ren »neo-anarkistisk punk-subrealisme«. Men uanset eventyrenes skala drejer det hele sig i bund og grund om hash, lsd, sprut, piller, svampe – dog aldrig heroin eller noget med nåle.

I 1987, næsten tyve år efter biografturen i Texas, kunne Gilbert Shelton, nu med vigende hårgrænse og hestehale, træde ud af en campingvogn i Mileparken i Ballerup. Her havde Kanal 2 – den lille tv-kanal, der var først til at bryde tv-monopolet – deres studier, hvor Camilla Miehe-Renard og Michael Carøe var værter på ’Serieboblen’, Danmarks første og hidtil eneste magasinprogram om tegneserier. I interviewet (der findes på YouTube) fortæller Shelton, at »’Freak Brothers’ sælger flere tegneserier per indbygger i Danmark, end de gør i noget andet land, inklusive USA, så de er mere populære her end noget andet sted«.

Foto: Gilbert Shelton/Carlsen Comics En stor del af historierne om Freak-brødrene handler om Fat Freddy, der bestemt ikke er den skarpeste af de tre. Hans striber involverer som regel noget med mad, drikke, pot og katte – hans kat har sin egen stribe i serierne, ’Fat Freddy’s Cat’.

Det var tegneserietegneren og forfatteren Rune T. Kidde, der som redaktør på foregangsforlaget Interpresse fik ’The Fabulous Furry Freak Brothers’ – eller ’Flip-Kompa’niet’ på halvfjerdserdansk – til Danmark.