Adam Holm anmelder: Salig Erik Scavenius har fundet sin posthume defensor i Bo Lidegaard Bo Lidegaard stiller i sin nye bog skarpt på Danmark som krigsførende nation, men han reducerer idealisme og principfasthed til proamerikansk følgagtighed.

Så meget kan siges med det samme: Det er en tankevækkende bog, Bo Lidegaard har skrevet om Danmark i krig. Klejn af statur, blot hundred sider, men vægtig i indhold.

Boganmeldelse









Bo Lidegaard: Danmark i krig. Aarhus Universitetsforlag, 100 sider, 100 kr. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Lidegaards gennemgående synspunkt er, at der har været påfaldende lidt debat om vores militære indsatser – læs: nederlag – i Afghanistan, Irak og Libyen, og han kan dårligt skjule sin ærgrelse over, at den danske småstatslogik er blevet vekslet til en aktivistisk interventionspolitik.

Bo Lidegaard trækker på sin indsigt som historiker og som mangeårig embedsmand i både Udenrigstjenesten og Statsministeriet samt ikke at forglemme som forhenværende chefredaktør på hosstående organ.

Han skildrer, hvordan vi som nation stort set lå stille på krigsfronten fra det forsmædelige nederlag i 1864 og frem til den første Golfkrig i 1991.

Først med afsendelsen af korvetten ’Olfert Fischer’ efter en indædt parlamentarisk proces og med klare instrukser om at undgå ’skarpe aktioner’ brød man fra dansk side med 125 års tradition.

Det blev begyndelsen til en udenrigs- og sikkerhedspolitisk nyorientering, som kulminerede, da Folketinget i 2011 i løbet af et lille døgn vedtog at sende jagerfly på vingerne for at hjælpe den libyske civilbefolkning imod oberst Gaddafi.

Med ét blev vi kureret for de smertelige eftervirkninger af både nederlaget på Dybbøl Banke og 9. april 1940

Et vendepunkt på vejen mod en øget opbakning i befolkningen og blandt lovgiverne på Christiansborg til militære aktioner indtraf med indsættelsen af de hvidmalede leopardkampvogne under Bosnien-krigen.

Den berømte Operation Bøllebank, hvor en dansk kampvognseskadron i foråret 1994 slog et serbisk angreb på en FN-post tilbage, virkede som en livgivende mikstur for nationens skrantende selvværd. Med ét blev vi kureret for de smertelige eftervirkninger af både nederlaget på Dybbøl Banke og 9. april 1940.

Herefter er det bogstavelig talt gået slag i slag. Med eller uden FN-mandat, med eller uden kollektiv enighed i Nato-kredsen, har man fra dansk side bidraget militært, og prisen har været bekostelig både i menneskeliv og i kroner og øre.

På den baggrund spørger Lidegaard, hvad vi har opnået, og svarer selv, at det er meget få af de politiske målsætninger, der er blevet indfriet. Nøgternt betragtet har vi tabt de krige, vi har begivet os ud i. Eller mere præcist: Vi har ikke formået at vinde freden.

Set gennem Lidegaards briller har vi været alt for velvillige på det operationelle plan, men når den mere komplekse fase med opbygning af civilsamfund og etablering af demokratiske strukturer er stødt på problemer – og det er nærmest konstant tilfældet i Afghanistan, Irak og Libyen – har vi vist, hvad vi i grunden er: en småstat.

Stod det til Lidegaard, skulle vi tage ved lære af lande som Holland og Norge. De bidrager nogle gange med våbenkraft, men har samtidig øje for nødvendigheden af politiske koalitioner. Vi burde indse, at vores plads ikke naturligt er i forreste linje, men snarere som diplomatisk brobygger og humanitær forbindingskasse.

Ingen plads til slatne pacifister

Lidegaard påpeger, at Anders Fogh Rasmussens historiepolitiske opgør med besættelsestidens ’eftergivenhed’ har skabt et klima, som gør det vanskeligt at forholde sig kritisk til dansk krigsdeltagelse uden at blive afvist som slatten pacifist. Så vidt er jeg enig.