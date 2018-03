Triple-anmeldelse: Gribende billedbøger er fyldt med evige emner som kærlighed og venskab En drage taber sit hjerte på 214 kilo til en prinsesse, mens en lille kragepigeunge får en meget stor ven, for det er nemlig en elefant. Tre billedbøger om kærlighed, klovne og grænseløst venskab.

Det kan ikke siges tit nok: Du bliver klogere og gladere af at kigge i billedbøger. Og effekten holder sig i lang tid – f.eks. i halvandet år. Det er nemlig den tid, man har gået og gladsukket efter en opfølger til makkerparret Hansen og Koudahls forløsende og lattermilde bog om prinsesser, frøer og kys,’Trutmund og frømand’. Her finder man ud af (på 24 måder), at verden – og kærligheden – er meget stor. Måske uendelig. Og nu rider d’herrer atter ud på Eventyrsletten og ud/ind i fantasien i ’Drabelige drager og pirrelige prinsesser’, hvor de ud over pirrelige prinsesser støder på adskillige prikne prinser og læssevis af drabelige drager. Hvad kan det ikke blive til?