Der er noget med de søer og skove, som får mordere til at slå sig løs: Hvorfor ser forsiden på krimibøger altid ens ud? Skygger, storbyer, skovsøer, men aldrig et rigtigt ansigt? Når en krimi skal være uhyggelig i dag, bliver der skruet op for den farlige natur. Designanmelderen ser på, hvordan man pakker en genre ind.

Man kan lige ane konturerne af manden. Kun hans solbrune pande stikker frem – resten af kroppen er henlagt i mørke.

Om han er god eller ond, er ikke til at afgøre, men han må være indblandet i et eller andet. Som tydeligvis involverer koldt vand og uendeligt mørke.

Uvisheden og uhyggen oser ud af bogen, der er »mørk, tæt og dødspændende«, hvis man skal tro den røde tekst, som står øverst på siden.

Uanset om handlingen er henlagt til mafiaen i Letland, handler om menneskehandel i Malmø eller foregår blandt ægtefæller på Oslobåden, har nutidens krimier en ting til fælles: Deres forsider er altid layoutet, så de fremstår i et mystisk skær, der antyder, at her drejer det sig om liv og død.

Der er fare på færde. Alene kvinde. Mørk granskov. Det kan umuligt gå godt

Især det sidste. Hvorfor en sort skygge ofte glider hen over forsiden – gerne omgivet af mørke træer eller, som i Adrian McKintys thriller ’Sirenesang’, vand.

Det stakkels offer

Vandet kan man åbenbart ikke komme uden om, hvis man skal designe en forside til en krimi. I ’Katharina-koden’ af Jørn Lier Horst er vandet en skovsø, eller måske er det en fjord. Træerne er visne, det er efterår og koldt.

Det er altid koldt. Solen skinner aldrig, og kan man – som på forsiden af ’Cirklen’ af Bernard Minier – antyde, at nogen mister livet i forbindelse med noget vand, er alt så uhyggeligt, som det kan blive. De to dukker, der flyder rundt i vandet hos Minier, er så uhyggelige, at man næsten ikke tør røre ved bogen. Er det et barn, der er kommet af veje? Skal dukkerne forestille mennesker?

Hvad er meningen?

Det er megaklamt og meget effektfuldt, for man ved ikke, om dukkerne er de egentlige ofre, eller om de ligger i det vand, fordi nogen har glemt dem.

Her er vi så fremme ved endnu et element på den uhyggelige forside: offeret. Det ses sjældent direkte, men antydes bare.

På ’I en mørk, mørk skov’ af Ruth Ware ser vi ryggen af en kvinde i rødt, der spadserer ind i en skov. Vi kender hende ikke, men mon ikke hun er offeret? Eller måske er hun detektiven? Der er fare på færde. Alene kvinde. Mørk granskov. Det kan umuligt gå godt.

Storbyens trusler

Der er noget med de søer og skove, som får mordere og andre snydere til at slå sig løs. Hvis de da ikke holder sig til den altid farlige storby, som igen og igen lander på forsiden af alverdens krimier.

Alle ved, at storbyer er farlige. Fyldt med typer, der kun venter på, at det skal blive mørkt, så de kan komme ud og bortføre, voldtage og myrde. Imellem de kolde boligblokke, der er henlagt i halvmørke, så ingen kan være i tvivl om, at her hersker ondskaben og desperationen. Samme anonyme storby optræder gang på gang i tv-serierne ’Forbrydelsen’, ’Bedrag’ og senest ’Broen’.

Selv om handlingen er henlagt til København, er der stort set ikke et eneste hus fra den gamle by med på billederne. Kun havneområder og nybyggeri. Henlagt i mørke og uden den mindste antydning af nostalgi og hygge.

Sådan en storby optræder på coveret af ’Kalypso’ af Ingar Johnsrud. Tilsat mørke bjerge i horisonten og en himmel, der trækker op til et brag af et uvejr.

Igen den natur. Den skal man vist holde sig fra.