Behøvede købmanden i Skåne nu også sit eget miniportræt?: Lisbet Lundquist får det hele med i erindringsbog ... det hele Det er helt fænomenalt, hvad skuespiller Lisbet Lundquist kan huske om sin barndoms familieliv.

Al leg foregik udendørs om sommeren. Sommetider byggede de huler. De glemte tiden i skoven, så forældrene blev nødt til at skaffe sig fløjter, gongonger og klokker for at kalde dem hjem om aftenen. Fædrene var kommet hjem, de fleste på cykel med mappen bagpå. Mødrene havde lavet maden. Der lugtede af løg på vejen. Børnene, som skulle have dækket bord, måtte løbe hjem til villaerne.