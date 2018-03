50 millioner mennesker døde: Bog om en af historiens værste influenzaepidemier er en ægte gyser Hans Trier har skrevet en læseværdig, faktaspækket bog om den verdensomspændende pandemi, der for 100 år siden kostede op mod 18.000 danskere livet. Men bogen er også historien om de mange, der trodsede smittefaren og hjalp de syge.

Hold jer væk fra de syge. Kontakt med dem kan koste livet! Hjælp for Guds skyld de syge og hjælpeløse, der sulter og tørster og hoster sig selv ihjel.

Så modstridende var de beskeder, den danske befolkning fik af myndigheder og autoriteter under den spanske syge. Som en svøbe gik influenzaen gennem landet fra sommeren 1918 til foråret 1920, hvor den ramte høj og lav, men mest lav i dårlige boliger.











Hans Trier: Angst og engle. Den spanske syge i Danmark. Gads Forlag, 264 sider, 300 kroner.

Den kom i tre bølger, der endte med at koste op mod 18.000 mennesker livet. Især unge og umiddelbart sunde og stærke, blandt dem et bemærkelsesværdigt antal gravide, døde af sygdommen, som man ingen medicin havde imod.

Sygdommen var kommet udefra med skibe og tog. Oprindelseslandet var ikke Spanien, men USA, men det var de spanske medier, der først omtalte svøben, og derfor fik landet den tvivlsomme ære at lægge nationalitet til sygdommen. Den endte med at koste 50 millioner mennesker livet på verdensplan, måske flere.

At tallet er usikkert, skyldes, at nye oplysninger stadig dukker op ved forskning i pandemien, som ifølge Hans Trier ikke hidtil har fået den opmærksomhed, den fortjener. Den druknede i Første Verdenskrig, revolutioner og følgende økonomiske ulykker og nye krige.

Men sygdommens hærgen kan stadig lære nutiden noget om pandemier, mener Hans Trier, der er cand.mag. i historie og speciallæge i samfundsmedicin.

Han har været ansat ved Statens Serum Institut og som embedslæge og har i disse funktioner deltaget i bekæmpelse af epidemier.

Blødninger i lungevævet, svær åndenød og iltmangel kunne støde til, så den syge til sidst blev mørkeblå. Derfor blev sygdommen også opfattet som en slags pest. Dog ikke af myndighederne

Han har også skrevet en meget læseværdig, faktaspækket bog efter at have dykket ned i alverdens arkiver og brevsamlinger, så man sidder tilbage med viden om et samfund, der gjorde sit bedste med meget få midler, og beundring for alle de mennesker, der rent faktisk hjalp de syge trods fare for eget liv.

Den spanske sygevar en A type H1N1-influenza. Sådan en havde vi også i 2009, men den var relativt mild. Det var den spanske ikke, idet den havde tendens til at fremkalde en svær lungebetændelse, som man ikke havde midler imod.

Vi var ikke klar

Blødninger i lungevævet, svær åndenød og iltmangel kunne støde til, så den syge til sidst blev mørkeblå. Derfor blev sygdommen også opfattet som en slags pest. Dog ikke af myndighederne.

De stod ganske uforberedte og havde gjort tingene værre for sig selv ved at indkalde særlige beredskabsstyrker til hæren, selv om landet var neutralt. Det var i de ret usle og for manges vedkommende uhumske kaserner, influenzaen slog til først og hårdest. Især de unge og børn blev ramt, mens ældre og gamle åbenbart havde modstandskraft mod netop denne virus.

København havde årene forinden fået flere nye hospitaler, men de slog slet ikke til. Andre lokaliteter måtte inddrages, bl.a Odd Fellow Palæet, offentlige lokaler og kirkelofter. Ude i landet blev kirker, lukkede skoler, private lejligheder og andet også brugt til lazaretter. Men her havnede man først, når den var helt gal, når lungebetændelsen havde slået til.

Malabariske, men livreddende operationer til rensning af lungerne blev taget i brug. I det hele taget blev alt, hvad tænkes kunne, brugt, kinin, omslag, cognac, men først og fremmest pleje. De overbebyrdede læger kunne ikke gøre andet end at konstatere lungebetændelsen, mens en ny sygeplejerskestand under opbygning fik sin ilddåb.

Det samme fik hjemmeplejen, som blev organiseret på lokalt plan under pandemien. Først som en slags husmoderafløsere, siden som det, vi har i dag. Det var plejen, ro og renlighed, der reddede liv.

Også naboer og andre frivillige måtte træde til. Selv de børn, der var raske. Nogle ved blot at passe kvæget, for Danmark var et landbrugsland med små spredte brug. Andre turde gå helt ind til smittebærerne med mad og pleje og vask.