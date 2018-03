Kommentar: Er den tyske bogverden virkelig underkastet et venstreorienteret tyranni? I Tyskland har forlaget Suhrkamp lagt afstand til forfatteren Uwe Tellkamps højreorienterede politiske udmeldinger. Men det er ikke nogen skandale. Det er bare business as usual.

Det er sket før, og det kommer højst sandsynligt snart til at ske igen: I Tyskland diskuterer man i øjeblikket, om der findes et venstreorienteret meningspoliti, en rød intelligentsia, der som en anden gårdvagt render og fortæller, hvad der er rigtigt og forkert. Igen lyder anklagen: Den litterære offentlighed er styret af »et holdningsdiktatur«.

Udtrykket blev forleden brugt af Uwe Tellkamp, forfatteren til den prisvindende og uhyre populære roman ’Tårnet’, der handler om livet i DDR op til Murens fald. Torsdag i sidste uge, foran mere end 700 publikummer og utallige pressefolk, var han mødt op til debat om den efter sigende hårdtprøvede ytringsfrihed med den højt respekterede digter og essayist Durs Grünbein – begge udgivet på det store forlag Suhrkamp, og begge fra det, som er blevet beskrevet som en brun plet på det tyske landkort: den gamle kulturby Dresden, hvor den højreekstreme bevægelse Pegida kommer fra.

Som beskrevet her i avisen tidligere på ugen, sprang Tellkamp denne aften ud som højreorienteret intellektuel, der sympatiserer med frustrationen og vreden i det gamle, fattige Østtyskland. Med udsagn som at »95 procent af de flygtninge, som kommer til Tyskland, kommer ikke som følge af krig og forfølgelse, men snarere for at indvadere vores socialsystem«, kastede han sig direkte i favnen på det nye højre.

Men Tellkamps pointe om flygtningestrømmen er latterlig, simpelthen fordi den hurtigt kan tilbagebevises med fakta – procenttallet er nærmere det halve og langt færre får faktisk asyl. Alligevel følte Suhrkamp sig nødsaget til at gå ud og lægge afstand til deres egen forfatter med en officiel besked på Twitter:

»På given foranledning: De holdninger, som forfattere fra Huset giver udtryk for, må ikke forveksles med forlagets«.

Bekræfter det så Tellkamps pointe om, at man ikke kan få lov til at sige, hvad man vil, uden at gårdvagten kommer rendende?

Særligt Sieferle-sagen viser, at der kan være en tendens i Tyskland til lukke ned for det, som lugter bare det mindste af nazisme

Nej, for selvfølgelig bliver man mødt med afstandtagen, modargumentation eller latterliggørelse, når man udsætter offentligheden for så fornuftsuforsonlige påstande. Det fik han også at høre fra Durs Grünbein, der må regnes for den diametrale modsætning til Tellkamp: en socialliberal kosmopolit og forsvarer af Merkels flygtningepolitik. Ifølge ham er der hverken grund til at tro eller frygte den højreorienterede propaganda – verden går ikke under i morgen.

I det hele taget gjorde Tellkamp alt for at fremstå som et forsmået ressentimentsmenneske, hvem sølvpapirshatten trykker lidt for meget.

Ganske vist er den tyske offentlighed den seneste tid blevet ramt af en række sager, hvor der tilsyneladende er blevet lagt bånd på forfattere og deres værker: Sidste år pillede Der Spiegel den afdøde historiker Rolf Peter Sieferles bog ’Finis Germania’ af deres bestsellerliste, fordi ugemagasinet ikke ville stå inde for dens temmelig højredrejede kulturkritik.

Senere blev det højreradikale forlag Antaios nægtet adgang til bogmessen i Frankfurt, og senest har studerende fået tilladelse til at overmale det, de ser som et sexistisk digt af Eugen Gomringer, opført på endegavlen af Alice Salomon Hochschule i Berlin.

Særligt Sieferle-sagen viser, at der kan være en tendens i Tyskland til lukke ned for det, som lugter bare det mindste af nazisme. Det er der klare historiske årsager til.