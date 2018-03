5 hjerter til bogen om dengang politikerne faktisk lyttede til forfattere: Bodelsen, Rifbjerg og Sørensen var med til at forme velfærdssamfundet som vi kender det Anders Bodelsen, Klaus Rifbjerg og ikke mindst Villy Sørensen var med til at diskutere den velfærdsbygning, der er blevet danskernes nationale overjeg. I dag lytter politikerne ikke på samme måde til forfatterne, minder litteraturprofessor Lasse Horne Kjældgaard os om.

Lasse Horne Kjældgaard har gjort det, vi har kloge hoveder til: stillet et enkelt spørgsmål og givet et tankevækkende svar i form af en doktorafhandling, som nu er udkommet som en spændende og velskrevet bog: ’Meningen med velfærdsstaten. Da litteraturen tog ordet – og politikerne lyttede’.

Lasse Horne Kjældgaard: Meningen med velfærdsstaten. Da litteraturen tog ordet – og politikerne lyttede. Gyldendal, 372 sider, 299,95 kroner.

Kjældgaard ved, hvad han taler om. Han er forskningsleder, foredragsholder og professor i dansk litteratur ved Roskilde Universitet – men alligevel ikke så litterær, at det gør noget. I hvert fald deltager han også i samfundsdebatten, blandt andet som medredaktør i en årrække af det nu hedengangne tidsskrift Kritik.

Bogens hovedtema er netop forholdet mellem samfund og litteratur, nærmere bestemt samspillet mellem udviklingen af den danske velfærdsstat i midten af det 20. århundrede og de årtiers klareste litterære stemmer. Kjældgaard er fascineret af, at en Klaus Rifbjerg, en Anders Bodelsen og en Villy Sørensen var afgørende for de tanker og visioner, der bar velfærdssamfundet frem, og som gjorde det til andet og mere end et mål i sig selv.

Jagten er rasende interessant, fordi det hænger sammen med det endnu bredere spørgsmål om, hvad der har fået humaniora til at abdicere fra den offentlige debat og overlade det meste til dem, der holder mere af tal og systemer end af ord og kunst

Sådan er det ikke mere. Forfatterne har mistet magten og bestøver ikke længere samfundsdebatten, så den kommer til at handle om mennesker og om vores liv – og ikke kun om tal, stål og beton.

Hvorfor?

Hvorfor er det gået sådan? undrer Kjældgaard sig. Afhandlingen er hans forsøg på at finde et svar. Jagten er rasende interessant, fordi det hænger sammen med det endnu bredere spørgsmål om, hvad der har fået humaniora til at abdicere fra den offentlige debat og overlade det meste til dem, der holder mere af tal og systemer end af ord og kunst.

Selve begrebet velfærdsstat blev først for alvor kendt med indførelsen af folkepensionen 1956-57, og Kjældgaard viser, hvordan debatten allerede fra første færd kredser om alle de principielle spørgsmål, vi siden har kæmpet med. Bliver borgeren i velfærdssamfundet umyndiggjort og passiviseret? Er det samfundets opgave at være børnepassere for både os og vore børn hele livet? Kvæler det vores livsgnist?

Det er ikke bogens ambition at finde svar – ud over det, som befolkningens altovervejende flertal har givet ved konsekvent at vælge de politikere, der gik velfærdens vej. Kjældgaard vil et andet sted hen med sin undersøgelse af den dramatiske reduktion, der er sket af forfatteres og andre åndspersoners gennemslagskraft i debatten.

Vi stiller stadig de samme spørgsmål, og de er stadig lige påtrængende. Men nu er det ikke længere forfattere, der diskuterer samfundets vision med de folkevalgte. Den opgave har eksperter og specialister overtaget – for nu ikke at forfalde til klicheen om djøf’erne og teknokraterne.

Vendepunktet finder Kjældgaard i de to Perspektivplanredegørelser, hvor Finansministeriet i begyndelsen af 1970’erne fremskrev velfærdsudviklingen og pegede på nødvendigheden af at justere modellen. Det førte hurtigt og sikkert til en befæstelse af velfærdsudviklingen som et mål i sig selv med tilhørende tab af den »humanistiske præmis«: at den er et middel, ikke et mål.

Mere end summen af værkerne

Bogens omdrejningspunkt er kapitlet om ’Velfærdsstatens dialektik’, der udlægger velfærdsstaten i Villy Sørensens fiktion og filosofi. Kjældgaard citerer Sørensen for, at »et forfatterskab er andet og mere end summen af forfatterens værker, det er først og fremmest den stræben, der udtrykker sig igennem dem«.

Overfører man denne tanke på Villy Sørensens eget forfatterskab, mener Kjældgaard, at et af dets vigtigste bestræbelser er at undersøge meningen med velfærdsstaten. Det virker overbevisende, og man kunne tilføje, at Kjældgaards egen bestræbelse er undersøge forfatternes svar dengang og årsagen til deres tavshed i dag.

Statsminister Viggo Kampmann citeres for i 1960 at tilslutte sig Villy Sørensens synspunkt, at »man ikke ad politisk vej kan tilvejebringe nogen lykke hos folk«. Han tilføjer, at det jo heller »ikke er vort sigte. Man skal ganske enkelt sørge for, at folk ikke har unødvendige lidelser. Men det er sikkert rigtigt, at forvekslingen af mål og midler er meget almindelig«.