Forfatter giver gratis bog om ateisme til muslimer Richard Dawkins vil udnytte »længsel efter ateisme« i flere muslimske lande.

Kan du læse urdu, farsi, arabisk eller indonesisk, får du snart muligheden for at tygge dig igennem Richard Dawkins bestseller 'Illusionen om Gud'. Og det endda kvit og frit.

Bogen har siden udgivelsen i 2006 solgt mere end 3 millioner eksemplarer på verdensplan, og den er desuden blevet downloadet i en uofficiel arabisk-sproget pdf-version ikke færre end 13 millioner gange.

Men nu bliver også den officielle version frit tilgængelig på en række sprog, der tales i muslimske lande, skriver The Guardian.

Det sker i kølvandet på den angivelige »længsel efter ateisme i Iran og andre islamiske lande«, som ifølge Dawkins er på fremmarch i øjeblikket.

Den engelske videnskabsmand og forfatters formål med bogen er, at »åbensindede personer«, som læser bogen, »vil frigøre sig fra religions skruestik«.

Flere på vej

Står det til Dawkins er 'Illusionen om Gud' kun den første i rækken af hans bøger, der skal være tilgængelig for publikum i muslimske lande.

Videnskabsmanden og forfatteren har derfor indledt et samarbejde med ngo'en Center for Inquiry, der arbejder for at fremme sekulære værdier verden over.

Formålet med samarbejdet er blandt andet, at en række af Dawkins bøger nu skal oversættes til arabisk, farsi og urdu. Efter planen bliver den første i rækken af oversættelser den darwinistiske 'River out of Eden'.