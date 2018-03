Fire hjerter: Ny bog om Che Guevaras hævner skildrer en tragisk familiehistorie Monika Ertl likviderede efter alt at dømme den ansvarlige for drabet på Che Guevara. ’Affekter’ er en roman om Ertls familie set i et tysk-latinamerikansk spejl.

Hans Ertl var som Leni Riefenstahls yndlingsfotograf en af de ansvarlige for nazisternes mest forførende selvfremstilling. Efter krigen smuttede han til Bolivia, hvor hans familie sluttede sig til ham i 1952. Deriblandt datteren Monika, som senere blev medlem af den marxistiske guerilla.