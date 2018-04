Churchill, Ghandhi, Obama... og Hitler: Forlag fjerner børnebog om Hitler og »andre store ledere« Adolf Hitler figurerede side om side med Barack Obama og Nelson Mandela på forsiden af bogen, der nu er pillet af hylderne.

Gandhi, Napoleon Bonaparte, Churchill, Nelson Mandela og ... Adolf Hitler.

Det er nogle af de personer, der er portrætteret i indisk børnebog om »store ledere, der har dedikeret deres liv til at forbedre forholdene for deres lande og deres folk«.

Men nu er bogen, der blev udgivet i 2016 og blandt andre havde Barack Obama og Adolf Hitler på coveret, blevet fjernet fra hylderne. Det skete efter, bogen skabte massiv debat flere steder i verden, skriver The Guardian.

Bogens 11 hovedpersoner blev præsenteret som »både kendte og ukendte mennesker, der fyldte deres tilhængere med begejstring og forsøgte at gøre verden til et bedre sted«.

Forsiden af Pegasus' bog 'Leaders. Fra kankbam.dk

Ville gøre verden til et bedre sted

For få uger siden - da bogen stadig kunne købes i butikkerne - fortalte forlagsdirektør Annshu Juneja til New York Times, at Hitler var inkluderet i bogen, fordi »hans lederevner og taler havde stor indflydelse på masserne«.

Juneja fortalte desuden, at der ikke tidligere havde været klager over bogen.

Han forklarede også, at bogen var en samling af biografiske oplysninger om 11 ledere, og at man i øvrigt ikke forholdt sig til de portrætteredes gerninger.

»Vi taler ikke om hans holdninger eller hvorvidt Hitler var en god eller skidt leder. Bogen handler alene om at vise, hvor magtfuld en leder han var«.