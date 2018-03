Lærer, hold ud! At få en flok teenagere til at se det fede i Christian Winther er ikke altid nemt.

Et af de bedste og sjoveste portrætter af en lærer, af lærerrollen, jeg kan huske at have læst, findes i begyndelsen af Theis Ørntofts første roman ’Solar’. Bogens jeg, Theis, har arbejdet som højskolelærer. Ikke en rolle, der falder ham let. Han bliver vred på eleverne.

De har det for godt og foretager sig ikke noget vanvittigt. De har ikke set virkeligheden, og de drømmer derfor heller ikke om et samfund, der ser anderledes ud.

Theis-jeget tager pis på sig selv som lærer, men mener også det her dybt alvorligt, fornemmer man.

»Hvorfor er de ikke naturligtdragetimod viden og verdenslitteratur. Det er den absolutte verdenslitteratur, de præsenteres for«.

Man er i litteraturen og i populærkulturen vant til at se læreren portrætteret som en enten meget verdensfjern og kikset eller meget inspirerende type, der stik imod alle odds formår at vække nogle unge mennesker.

Man tænker på ’Døde poeters klub’, iturevne sider i dårlige bøger og elever, der rejser sig til ære for læreren. Der er også John Williams og ’Stoner’ – lærergerningen som livslangt kald. Helte, har man indtrykket af, der ofrer sig i litteraturens navn.

Selv har jeg i al beskedenhed arbejdet som vikar på en række gymnasier. Altid med ambivalens. Jobbet kan være fantastisk, og det kan være forfærdeligt. Problemet er bare, at det er pissesvært at undervise, hvis man ikke har sig selv med. Men det er jo også svært at skulle have sig selv med i alt, hvad man laver.

De gode lærere, jeg selv har haft, har ikke været bange for at udpege dårlig og kedelig litteratur

I ’Solar’ kæmper Theis ganske meget med identiteten som lærer, noget, han formår at beskrive med en helt forrygende form for indebrændt ekstase. En lørdag formiddag møder han en imødekommende elev uden for skolens rum: »Jeg begik den fejl ikke at spille spillet.

Jeg magtede det ikke, var for panisk over at være blevet tvunget ud af mine tanker, jeg havde det vel omtrent som en ræv har det når et menneske hælder benzin ned i dens grav og tænder ild; jeg var for helvede ikke på arbejde her, det var lørdag formiddag og disse timer af livet fik jeg ikke løn for, så hvorfor skulle jeg stå her og lege veloplagt lærer som en glad idiot? Jeg var i civil for helvede«. Og så: »Reaktionen da han indså at jeg i realiteten slet ikke var nogen højskolelærer, men en virkelig person med et dystert sjæleliv, var voldsom«.

Men at stå i klasseværelset og få litteraturen til at leve og vibrere blandt unge mennesker er fandeme heller ikke nemt. Jeg har midt i en time haft lyst til bare at gå, simpelt hen udvandre og sige ’beklager, det her kommer ikke til at ske, jeg kan ikke hjælpe jer’.

Det var, efter at en elev havde brudt tavsheden i lokalet med ordene ’synes du selv, det her er spændende?’. Av! Men det er jo for helvede ikke alt, der skal være spændende, vel?

De gode lærere, jeg selv har haft, har ikke været bange for at udpege dårlig og kedelig litteratur. At snakke om, hvorfor et stykke litteratur er dårligt, er også anmelderens guilty pleasure, men man kan også igennem beskrivelsen af det dårlige have meningsfulde møder med litteraturen og måske indse, hvad det er, den kan.

At få en flok hormonelle teenagere til at se det fede og tvingende nødvendige i Christian Winthers ’Skriftestolen’ er ikke ubetinget nemt. Det er ikke noget, der får dem på barrikaderne.

Det er der ikke rigtig noget, der får. Men jeg tror, at der findes en litteratur, der ingen tydelig gennemslagskraft har, men som alligevel kan flytte noget i en og umærkeligt glide ind i tankestrømmen.

Sådan tror jeg faktisk, at størstedelen af den gode litteratur, der findes, virker. I det stille. Og som lærer er man nok nødt til at tro på denne langtidsvirkning.