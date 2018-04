Læg logik og læsebriller fra dig: Duras' passionerede trekantsdrama er tryllebindende til det næsten allersidste At blive lukket ind i Marguerite Duras’ ordverden er som at trippe i et hav af morfin og blomsterduft.

FOR ABONNENTER Få forfattere i verden har en så monumental, næsten gammeltestamentlig opfattelse af den erotiske kraft som den dybt originale og ret fantastiske franske Marguerite Duras. ’Vældige vande kan ikke slukke kærligheden’ og ’lidenskaben er grum som dødsriget’, står der i den bibelske højsang. Nøjagtig så gennemgribende oplever Marguerite Duras det nogle tusind år senere. Gudløs og nøgen på det menneskelige podie. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind