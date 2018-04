Johanne Bille har skrevet om usympatiske Alice: »Jeg kan godt blive ret sur på hende« Først smed Johanne Bille hende i papirkurven. Men så blev den vrængende Alice til hovedpersonen i romanen ’Elastik’.

Hvad handler bogen om?

»Den handler om Alice, som er kæreste med Simon. Da han tager til udlandet for at arbejde, står Alice på herrens mark. Hun møder det betagende ægtepar Mathilde og Alexander, som hun indleder et forhold til. Det er både et meget venskabeligt forhold, hvor de sidder på barer og drikker øl med hinanden, men samtidig bliver Alice meget forelsket i Mathilde. Den forelskelse forbliver dog uforløst, og i stedet indleder Alice et forhold til Mathildes mand, Alexander. Det er et trekantsdrama, som nærmest bliver et firkantsdrama med Simon på sidelinjen«.

blå bog Johanne Bille Forfatter. Født i 1993. Bachelor i statskundskab fra Københavns Universitet. Ansat som forlagsredaktør og marketingansvarlig på Forlaget Gladiator. Debuterede med med bogen ’Tænk nu hvis’ i 2015. ’Elastik’ udkom i torsdags og er Johanne Billes anden bog.

Hvem er denne Alice?

»Hun er en ung kvinde, der har det svært i sin krop, i sit parforhold og i samfundet. Hun har især svært ved at forholde sig til sit køn og den indflydelse, det har på den måde, andre mennesker møder hende på. Det er nok også en af grundene til, at hun bliver så betaget af Mathilde og Alexander. De er idealistiske og drømmer om en verden med fri kærlighed uden kønsstereotyper. Men der er også noget interessant ved måden, Alice opstod på«.

Den lille pige har evnen til at afsløre nogle større ting, og vi bliver til zombier, hvis vi glemmer at lytte til hende

Hvordan det?

»Jeg var egentlig i gang med at skrive en helt anden roman, da Alice opstod. Hun overtog en af karaktererne. Det var en noget ældre kvinde, der lige pludselig påtog sig sådan en vrængende pigestemme, som slet ikke passede ind i det romanprojekt, jeg havde gang i. Jeg begyndte at klippe de bidder ud og var ret irriteret over dem. Men på et tidspunkt var der så mange tekststykker, at jeg godt kunne se, det var noget, jeg blev nødt til at udforske. Og så var det, at den her Alice-karakter trådte frem. Jeg gav hende et navn og en krop, og jeg gav hende lov til at tale. Hun er bærende for historien, samtidig med at hun er en usympatisk og ikkehandlende karakter – jeg kan godt blive ret sur på hende«.

Hun var altså både uønsket og nærmest uelsket. Hvorfor skal hun så have en bog?

»Jeg har overgivet mig til Alice, og det ligger der også en usikkerhed i. Jeg skammede mig først over at skrive den klynkende stemme frem. Det peger på større problematikker om, hvilke stemmer der er plads til i litteraturen«.

Men kan man lære noget af hende?

»Alice er jo ikke en, som ’man’ gerne vil være. Man vil gerne være aktiv, engageret og reflekteret. Men ligesom Alice har vi nogle gange lyst til at sætte os på gulvet og skrige og græde over uretfærdigheden. For mig har der været en styrke i at skrive den destruktivitet frem og erkende, at den kan føles frisættende i øjeblikket. For hendes fortabelse gør også, at hun opdager, hvem hun selv er. Og så er spørgsmålet jo, om der er noget opbyggeligt på den anden side af destruktionen – jeg håber det for Alice. Hun er ikke en udviklingens karakter, hun er for selvdestruktiv, men hun opdager nogle strukturelle årsager til hendes foragt for sit eget køn, og det mener jeg helt klart, at der er noget opbyggeligt i. Det er her, jeg håber, læseren kan lære noget om at lytte til sin indre vrede pigestemme. Den lille pige har evnen til at afsløre nogle større ting, og vi bliver til zombier, hvis vi glemmer at lytte til hende«