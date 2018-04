Velskrevet roman om kvindeligt ubehag: Alice er træt af veninder og synes kusser er grimme I romanen ’Elastik’ skildres livet midt i 20’erne gennem hypersensible detaljer. Johanne Billes anden bog handler om åbne forhold og forelskelse, men er især vedkommende i sine beskrivelser af ubehag ved det kvindelige.

Et par solbriller, der sidder perfekt over næseryggen. Søvn fra natten, som stadig hænger i øjenvipperne. En pik på stadiet mellem stiv og slap. Halvslukkede cigaretter, der ligger osende tilbage i et askebæger. Det er den slags frydefulde daglige detaljer, som jegfortælleren i Johanne Billes roman søger og dyrker.











Hun nærer forkærlighed for tærskel-øjeblikke: mellem nat og dag, mellem stiv og slap, mellem slukket og tændt. Selv befinder hun sig også på en grænse, halvvejs forpligtet i et kæresteforhold til den jævnaldrende Simon, halvvejs indviklet i det åbne ægteskab mellem Mathilde og Alexander og temmelig helhjertet og alligevel hemmeligt forelsket i Mathilde, der som en dronning dominerer ethvert selskab.

Jeg holder mest af idiosynkratiske fortællere. Jeg kan lide en fortæller, som er irritabel og ucharmerende, men godt ved det selv

’Elastik’ er Johanne Billes anden roman, en fin og præcis skildring af den unge kvinde Alice og hendes liv i et København, der synes at være lige netop nu. Undervejs i læsningen oplevede jeg flere gange en henrykt boblende følelse at blive revet med, som da jeg var tolv og især læste bøger om venindeforhold og første forelskelser. Det er ikke, fordi ’Elastik’ er en ungdomsroman, men fordi Bille skriver med en indlevelse om livet midt i 20’erne, så det er genkendeligt og virker sandt.

Romanens sætninger er klare og velskrevne, men det er ikke så meget sproget, der udmærker romanen, som det er Alices hypersensitive blik. Måden, hun observerer sin egen og andres kroppe og bevægelser, vaner og uvaner på, og hvordan hun skiftevis overmandes af afsky, irritation og så af pludselig fortryllelse og velbehag.

»Nogle aftner nyder jeg visse kvinders selskab, disse udvalgte kvinder, som jeg har valgt at beholde i mit liv, fordi jeg kan lide deres måde at tømme en øl på, eller hvordan de suger på cigaretten og skodder med en doven ligegyldighed. Når de skodder, oser cigaretten længe i askebægeret, det er, som om de mangler at gøre det sidste, der afslutter cigarettens liv. Så ligger den der og oser med et udtværet læbestiftmærke på det orange filter«.

Der bliver drukket mange øl på tilrøgede værtshuse, og scenen er hverken Paris eller den franske riviera, alligevel synes jeg, at Billes Alice har slægtninge eller endda søstre i Françoise Sagans 1950’er-romaner. Sagans Cécile har i ny-klassikeren ’Bonjour Tristesse’ nøjagtig samme nådesløse og unge antipatier, samme lade vellystighed som Alice. Der er i det hele taget noget Sagansk over ’Elastik’ og dens skildring af åbne kærlighedsforhold, med de komplicerede trianguleringer, spejlinger og konflikter, som kan følge med.

Læseren får uden omsvøb og forklaring et closeup af »det rosa kødgardin«, som Alice kalder sit køn

Det meste af Billes roman er skrevet i nutid, men med en lille tidslig distance til handlingen. Læseren lytter til Alice, mens hun forsøger at beskrive og forklare, hvad der sker i tiden efter forelskelsen i Mathilde.

Nu og da overvejer hun også, hvordan begivenhederne kunne skildres på film, hvilken underlægningsmusik ville spille, hvilket øjeblik, hvis noget, der burde fremhæves som det afgørende ’point of no return’. Takket være Alices blik, der opererer som en subjektiv og hypersensitiv kameralinse, kan ’Elastik’ godt kaldes en filmisk roman.