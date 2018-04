Fem hjerter: Romanen 'June' er en pastelfarvet karruseltur Pernille Abd-El Dayem binder ferieskildringer og barndomserindringer stilsikkert sammen i sin første roman. Men det er hovedpersonens fortumlede påvirkelighed, der udmærker ’June’.

Jeg har det, som om jeg kører i en tivolikarrusel med farvede heste og spejle. Det er ikke, fordi jeg bliver rundtosset af at læse i Pernille Abd-El Dayems nye roman, men dens stemning og komposition minder mig om en karrusels pastelfarvede og cirkulære orden.











’June’ består af en masse korte tekster med forskellige titler. ’Overdådighed’, ’Sitcom’ eller ’Maskine’, men også længere titler som ’En stille stund på hotelværelset’ giver læseren et praj om den enkelte teksts særlige kolorering og atmosfære. Teksterne klynges sammen i kapitler under de tilbagevendende overskrifter ’Ferien’ og ’Typebyen’, de to rum, romanen veksler mellem.

Der er noget skønt ved den stiliserede skildring af en barndom blandt laminat, fliser og plast, de »for sjov-materialer«, som Junes mor forbander

Det er feriekapitlerne, som åbner og slutter romanens cirkel, og i dem følger vi den halvvoksne June, der er rejst sydpå for at bruge arven fra sin morfar. Det er en slags pligtopgave, han har givet hende. Hun skal rejse for pengene. June kender ingen, men driver omkring og støder på folk, heriblandt Z, som hun får lyst til at få som veninde.

I kapitlerne fra typebyen får vi et indblik i Junes barndom i Engrylehaven, et boligområde opført i 1990’ere. Her går June rundt blandt vipper og bænke, rækkehuse og lejligheder, alene som i en drøm. Og Engrylehaven spejler sig i Skjoldbregnehaven, tilsammen udgør de hele typebyen, to boligkomplekser, som er fuldkommen ens.

Der er noget skønt ved den stiliserede skildring af en barndom blandt laminat, fliser og plast, de »for sjov-materialer«, som Junes mor forbander. Typehuskapitlerne synes at være gennemsyret af en særegen, men systematisk logik, der kan være enten områdets eller bardommens. I teksten ’De evige tre’, som blinker til Tove Ditlevsens berømte digt af samme navn, skriver Pernille Abd-El Dayem for eksempel forrygende om pigerne June, Jannie og Line, der vil lege og ikke lege som i en kortsluttet rundkreds:

»Måske er hun hjemme, men føler ikke samme kemi som mig. Sådan et nummer laver jeg, når Jannie ringer på hos os. Jeg vil ikke lege og gemmer mig på mit værelse (...) Det er, som om vi kun er os tre piger i typebyen. Line, der gemmer sig for mig. Mig, der gemmer mig for Jannie. Himlen er høj og blå«.

Hovedpersonen Junes akavede bevægelser, hendes måde at være malplaceret til stede i omgivelserne på – ved et bord, til en fest, på et hotelværelse – er ikke så meget et udtryk for en ’jegfortællers sarte særhed’ som for en konfus defekt. Junes blik er distanceret, det er ørt

Ørt og blødt

Relationer er et af de vigtigste temaer i ’June’. Abd-El Dayem beskriver de sociale rum, så de virker stoflige, luften mellem menneskene er tæt af gestik og bevægelser, blikke og samtaler, som man kan læne sig ind i. Hovedpersonen June er først og fremmest formbar, måske endda lidt formløs, sådan som hun går og drømmer om at blive trukket ind i en allerede eksisterende sammenhæng.

Til at begynde med forholdt jeg mig afventende til jegfortælleren Junes iagttagelser. Der findes så mange bøger, hvor et fintfølende og distanceret jeg sættes til at betragte sine omgivelser. Beskrivelserne bliver ofte gode og sansede, men teksterne også lidt stive, kun blegt engagerede i livet på siderne. Sådan er ’June’ ikke.

Det er behageligt, men det indebærer også en risiko at være så blødt et legeme. Man kunne komme til at være for meget

Hovedpersonen Junes akavede bevægelser, hendes måde at være malplaceret til stede i omgivelserne på – ved et bord, til en fest, på et hotelværelse – er ikke så meget et udtryk for en ’jegfortællers sarte særhed’ som for en konfus defekt. Junes blik er ikke distanceret, det er ørt.

Med sin første roman rammer Abd-El Dayem den fysiske erfaring af at være et legeme, der hele tiden er i fare for at ryge ind i et hakkende loop, blive fjern, falde i staver eller viljeløst glide og smelte som doven ost, som der står et sted.