Anmeldelse: Stephen King og søns scifi-thriller er okay. Hvis man ser bort fra, at den er 816 sider lang Der er ramasjang for alle pengene i Stephen King & søns nye sci-fi-thriller, men fortællelysten er lidt for vildtvoksende.

Hvor længe ville du kunne holde dig vågen, hvis dit liv afhang af det?

De fleste har nok prøvet at holde sig vågne i 24 timer – men hvad med 48 timer, 3 dage eller 5 dage? Hvor længe skal man holde sig vågen, inden man begynder at føle sig mere død end levende?

boganmeldelse









Owen King & Stephen King: Rosernes torne. Oversat fra amerikansk af Jakob Levinsen. Hr. Ferdinand, 816 sider, 300 kroner.

Det spørgsmål bliver hurtigt aktuelt i Owen og Stephen Kings fremtidsthriller ’Rosernes torne’ (titlen er et ikke helt vellykket spin over Tornerose, der refererer tilbage til romanens originaltitel, ’Sleeping Beauty’). Her rammes den lille by Dooling i Appalacherne af den såkaldte Aurora-virus: en mystisk fortryllelse, som udelukkende rammer kvinder i det øjeblik, de falder i søvn. Med søvnen indhylles kvinderne af et spindelvævstyndt, hvidt materiale, der lægger sig omkring deres kroppe som hylstre – og forsøger man at bryde hul på fimretrådene, går de dvaleramte kvinder til angreb som levende døde.

Med fortællingen om en lille provinsby, der rammes af noget uforklarligt, minder ’Rosernes torne’ om Stephen Kings ’Under kuplen’. Her var det en lille by i New England, der blev dækket af en usynlig kuppel, der afskar byen fra omverdenen, men ideen er den samme: Når noget udefrakommende truer status quo, reagerer folk ved at blive forstørrede udgaver af sig selv. Vrede mænd bliver til vanvittige selvtægtsforbrydere, snylterne udnytter panikken, og kun ganske få viser sig som egentlige helte.

Persongalleriet i ’Rosernes torne’ er gigantisk, og det nærmeste, man kommer en helt eller hovedperson, er sheriffen Lila Norcross og hendes mand, Clint, der arbejder som psykiater i det lokale kvindefængsel. De reagerer begge med fornuften i behold, ikke mindst da Lila får en mystisk kvinde i sin varetægt og instinktivt overleverer hende til fængslet for at beskytte hende.

Halvvejs et kampskrift

Kvinden hedder Evie Black, hun er tilsyneladende usårlig over for Aurora-virussen – og så synes hun at vide mere om sagens sammenhæng end de fleste. Det er her, romanen er bedst – mens krisen bygger op, og der stadig er uvished om, hvad der foregår. Her er King senior på hjemmebane; i beskrivelsen af lilleby-americana med skydegale tosser og tilbud på tærte til kolbekaffen nede på dineren, mens virussen langsomt breder sig over hele kloden med sorte natsværmere som sit ilde varsel.

»Ifølge sortfodsindianerne bringer brune natsværmere søvn og drømme«, siger en af romanens kloge piger, der sammen med de andre forpuppede kvinder havner i en parallelverden uden mænd. ’Rosernes torne’ kan i første omgang ligne et kampskrift for kvindekønnet, men ud over at rette en skarp kritik af mænd, som ifølge romanen er »så skidevrede hele tiden«, er kønskampen ikke for alvor det, der interesserer the Kings – ligesom romanens kritik af nutidens nyhedsbillede kun føres halvt til dørs.

Der er for mange figurer, for mange sideplots og for meget sniksnak, og til sidst bliver man helt ærligt en lille smule søvnig

Fortællelysten går til stålet i de mange malende beskrivelser af vold, som da zombien Maura stikker hånden ind i munden på en måbende mand: »Hans overkæbe og underkæbe gik fra hinanden med en lyd som et lår, der blev flået af en kalkun til Thanksgiving«.

Men når en roman ender på 816 sider, er der alligevel noget, der er løbet af sporet. Om det er far eller søn, der skal have skylden, står hen i det uvisse, men der er for mange figurer, for mange sideplots og for meget sniksnak, og til sidst bliver man helt ærligt en lille smule søvnig. Som Evie siger, da hun i samtale med fængselspsykiateren kommer med et svar på det spørgsmål, mænd altid har stillet: Hvad vil en kvinde?: »Jeg tror, at de fleste kvinder, hvis man spurgte dem, hvis de skulle være helt oprigtige, ville sige, at de foretrak en lur«. Amen, søster.