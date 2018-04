Den svenske konge blev spurgt før udrensning i Nobel-akademi To kvindelige medlemmer af Nobel-akademi er fjernet efter sag om sexkrænkelser.

Den svenske konge spillede en vigtig rolle, da Svenska Akademien torsdag aften besluttede at skille sig med to kvindelige medlemmer, Sara Danius og Katarina Frostenson.

De fratræder efter beretninger om, at Frostensons ægtemand skal have begået seksuelle overgreb mod kvinder med relation til akademiet. Det har skabt dyb splid og lammet arbejdet i den vigtige kulturinstitution.

Det er denne forsamling, som hvert år udpeger årets modtager af Nobels litteraturpris.

Beslutningen om, at de to kvinder skulle forlade den vigtige kulturinstitution, blev taget, efter at kong Carl Gustav tirsdag havde en samtale med akademiets midlertidige sekretær, Anders Olsson.

Det siger Olsson til radiostationen P1 Morgon fredag.

»Jeg vil ikke sige, at det var kongens råd, men det var samtalen med kongen, som førte frem til det her. Vi delte den samme analyse, fortæller han.

Olsson siger, at to store problemer har overskygget alt andet i Svenska Akademien i løbet af efteråret og vinteren.

Det er dels Frostenson og hendes kobling til den såkaldte 'kulturprofil', og dels store problemer med at have tillid til den permanente sekretær for akademiet, som var Danius.

Krænkelser fra 'kulturprofilen'

I næsten alle svenske medier omtales Frostensons mand kun som 'kulturprofilen'.

Han har det seneste årti modtaget millioner af kroner i kunststøtte og har modtaget faste pengebidrag fra Svenska Akademien.

Sidste efterår offentliggjorde Dagens Nyheter beretninger fra 18 kvinder - koner og døtre - med tætte bånd til Svenska Akademien. De kunne berette om, hvordan 'kulturprofilen' havde sexkrænket dem.

Han er også mistænkt for gennem sin kone at have påvirket akademiets beslutninger og at have afsløret navne på modtagere af Nobelprisen, inden de var blevet officielt annonceret.

Han afviser anklagerne. Men de har betydet, at den økonomiske støtte til ham er bortfaldet.

Når man får sæde i Svenska Akademien sker det gennem en kongelig udnævnelse. Medlemmer har indtil i dag været valgt på livstid.

Katarina Frostenson er digter og modtog i 2016 Nordisk Råds Litteraturpris.