Kan man være ven med fjenden? Biografisk roman om Erik Scavenius stiller spørgsmålet, hvor langt et menneske kan og skal gå på kompromis uden at miste sig selv Birgithe Kosović håndterer et kæmpestort, interessant og højdramatisk stof i det andet og afsluttende bind af sin biografiske roman om Erik Scavenius.

I slutningen af romanen mødes Erik Scavenius og Dr. Best 4.maj 1945. De er begge bekymrede for, hvordan det skal gå dem efter befrielsen. Werner Best, den tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark fra november 1942, aner, at han vil få en dødsstraf (hvad han så også fik, men derefter blev den omstødt til en fængselsstraf).