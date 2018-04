Skandaleramt svensk akademi udskyder udtalelse om sexchikane Der kommer ikke nogen udtalelse i dag fra Det Svenske Akademi efter advokatundersøgelse af institutionen.

Der er endnu ikke kommet en løsning på den verserende krise i Det Svenske Akademi.

Endsige en udtalelse fra Akademiet om krisen.

Det var ellers ventet, at Det Svenske Akademi i dag ville udtale sig på baggrund af en advokatundersøgelse, som er blevet lavet, efter anklager om sexchikane, overgreb og upassende opførsel i toppen af det svenske kulturmiljø og i kredsen omkring Det Svenske Akademi.

Det skriver Dagens Nyheter.

Sagen begyndte i november måned, da Dagens Nyheter publicerede en historie, hvori 18 kvinder fortalte om sexchikane og overgreb begået af en mand, der er anonymiseret under navnet Kulturprofilen. En mand der ifølge artiklen har nære bånd til medlemmer af Det Svenske Akademi og har drevet et kulturelt samlingssted, hvor mange af medlemmerne er kommet.

Advokatundersøgelsen skal kortlægge forbindelserne mellem medlemmerne af Akademiet og denne kulturprofil.

Stedet, benævnt Klubben i artiklen, har også modtaget økonomisk støtte fra Det Svenske Akademi.

Kulturprofilen har haft et nært forhold til Horace Engdal, som i mange år var talsmand for Det Svenske Akademi, der for de fleste primært er kendt for at uddele Nobelprisen i litteratur.

Akademiet er siden blevet kritiseret kraftigt fra mange sider. Blandt andet har over 200 svenske forfattere krævet, at Akademiet går af. De viser samtidig deres støtte til Det Svenske Akademis indtil sidste uge permanente sekretær, Sara Danius, som har forladt Akademiet i protest.

Også hun er angiveligt blevet udsat for upassende opførsel fra Kulturprofilen. Katarina Frostenson, der er digter og medlem af akademiet - og desuden er gift med Kulturprofilen - trådte ud samtidig med Darius. Det skete fredag.

Tidligere på måneden forlod medlemmerne Kjell Espmark, Peter Englund og Klas Östergren også Akademiet.

»Drivende kræfter har i over 20 år valgt at negligere anklager over seksuelle overgreb. Man har bevidst undladt at tage sig af de kvinders vidnesbyrd, som har fortalt, hvad de er blevet udsat for, og har opdyrket en tavshedskultur som viser tegn på nepotisme, inhabilitet og venskabskorruption«, skriver omkring 100 svenske forskere i en fælles skrivelse, der kræver forandringer i Akademiet, og at Sara Danius bliver anerkendt for sit reformarbejde i institutionen.

I det hele taget er der stor sympati for Sara Danius i den svenske offentlighed, hvor det at gå med silkebluse med bindebånd i halsen - hvilket Danius har for vane at gøre - er blevet symbol på kampen mod sexisme i Det Svenske Akademi.

Herunder er det eksempelvis den svenske kulturminister, Alice Bah Kuhnke, der viser sin støtte til den nu afgåede sekretær.