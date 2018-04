Skandalen i Det Svenske Akademi fortsætter: »Man har ikke lyst til at komme på kant med dem, som har magt«

Da Kazuo Ishiguro fik Nobelprisen i Litteratur, måtte han svare på adskillige spørgsmål om krisen i Det Svenske Akademi. Siden da er krisen blevet til et stormvejr, der truer med at blæse hele den (selv)højtidelige forsamling omkuld. Stakkels den forfatter, som til efteråret bliver den næste modtager af verdens vigtigste litteraturpris. Forfatteren kommer til at græde hele vejen til banken, som en svensk kommentator skrev for nylig.

Men hvordan kom det så vidt? Som de fleste ved, har skandalen i akademiet sit udspring i det kulturelle mødested Forum, som den såkaldte Kulturprofil havde i Stockholm. Det var et sted, hvor også medlemmer af akademiet kom. Ja, akademiet gav endda økonomisk støtte til foretagendet.

I november fortalte 18 kvinder til Dagens Nyheter, at Kulturprofilen stod bag en række seksuelle overgreb, endda voldtægter. Kulturprofilen har ifølge kvinderne pralet med, at han var så tæt på den fine forsamling, at han i realiteten var det 19. medlem af Det Svenske Akademi, og han kunne i flere tilfælde afsløre for dem, hvem der ville få årets nobelpris.

Manden nægter alt og kalder sagen en heksejagt. Det har dog ikke været svært at finde kvinder, der bakker de 18 kvinder op, som var med til at sætte hele skandalen i gang. Senest har Svenska Dagbladet talt med nogle af de kvinder, som har arbejdet for Kulturprofilen i Forum.

Kvinderne optræder anonymt i avisen, for de frygter, at manden med sine forbindelser til Det Svenske Akademi stadig kan skade dem, hvis han vil.

En af dem kom på et tidspunkt til at udtale sig offentligt om Forum, hvad der fik Kulturprofilen til at true hende med akademiet. Han lod hende vide, at alle i akademiet var rasende på hende. Kvinden, som i avisen kaldes Maria, siger, at hun har hørt Kulturprofilen sige til adskillige, hende selv inklusive, at han nok skulle sørge for, at de aldrig nogensinde ville få økonomisk støtte fra Det Svenske Akademi.

Over 20 års tilløb

Mange har undret sig over, hvordan overgrebene, som kvinderne anklager manden for, har kunnet foregå år efter år, uden at nogen har grebet ind. De første rapporter om mandens opførsel blev overgivet til Det Svenske Akademi i 1996.

En kvindelig kunstner, som optrådte på Forum, skrev til akademiet, at Kulturprofilen »misbruger sin rolle som kunstnerisk leder ved at udnytte og fornedre de kvinder, og specielt de unge, som kommer tæt på ham«.

Nogle måneder senere skrev Expressen om brevet, og de omtalte yderligere 4 kvinder, som havde været udsat for Kulturprofilens opførsel. Akademiets daværende sekretær, Sture Allén, siger nu til Svenska Dagbladet, at brevet dengang ikke fremstod som særlig vigtigt.

Kulturprofilens venner blev dengang rasende over angrebene i pressen. Ifølge Ebba Witt-Bråtström, som dengang var gift med Horace Engdahl, var hendes mand en drivende kraft i at fremføre et forsvar for Kulturprofilen. Selv siger Engdahl til avisen, at han kun husker episoden svagt. Nogle måneder senere var han selv blevet valgt ind i Det Svenske Akademi. I forvejen var digteren Katarina Frostenson medlem – hun var dengang og er stadig gift med Kulturprofilen.

Ikke på kant med magten

For de tidligere ansatte i Forum er det ikke så underligt, at de seksuelle chikanerier og overgreb kunne få lov at fortsætte, uden at nogen greb ind.