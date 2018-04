Kritikken fortsætter: Nej, Søren Ryge - et dyr er ikke bare et dyr Søren Ryge skrev sidste uge en kritisk klumme i Bøger om de mange bøger om dyrs følelsesliv, der kommer ud i disse år. Denne uges klummeskribent, Alexander Vesterlund, er ikke helt enig.

I sidste uge skrev Søren Ryge Petersen på denne plads om en populær bølge af dyrebøger for ’uvidende storbyfolk’. Dem var han ikke vild med.

Disse bøger med titler som ’Hvad køer ved om livet’, ’Mit liv som dyr’ og ’Gåsefar’ er udtryk for ren spekulation i en tid, hvor dyr er blevet spændende og eksotisk, og hvor velskrivende dyreelskere og fanatikere har frit slag, mente Ryge, der også skrev, at de er hinsides enhver respekt, og at dyrene fortjener bedre.

Glimtet i øjet var til at få øje på, men det var ideen om en ægte, autentisk og ukompliceret forståelse af dyret og menneskets forhold til det også. Midt i den helt befriende svada lå også en pointe om, at man må ud på landet og kigge på dyrene med egne øjne, hvis man vil vide og sige noget om dem:

»Menneskene har altid kendt dem så godt fra eget liv, at man uden problemer kunne sondre mellem digt og virkelighed. Denne balance har samfundets urbanisering og polarisering forrykket«. Og så pointen: »Dyr er dyr, og mennesker er mennesker«.

Her nærmer vi os såvel et natursyn som et litteratursyn, der har sine problemer.

For selv om kategorierne jo har forrykket sig og er blevet mudret til, og man godt kunne ønske sig, at verden og dyrets plads i den kunne være så enkel, som Ryge skitserer, tyder det på, at denne sondring mellem digt og virkelighed på alle måder er langt mere besværlig – at et dyr ikke bare er et dyr, og et menneske ikke bare er et menneske. Derfor er der også behov for en litteratur, som kan undersøge, hvad der ligger hinsides de traditionelle forståelser af dyret og naturen.

Udfordr al vanetænkning

At mene, at vi kan kende og forstå naturen, dyret eller mennesket selv, er næppe udtryk for en mindre grad af romantisk sentimentalitet end den disneyficeredemenneskeliggørelse af dyret, vi hele tiden ser i populærkulturen. Og at udforske, hvordan mennesket, sproget og kulturen er viklet sammen med naturen på uhyre komplicerede måder, er en af litteraturens vigtigste opgaver lige nu.

For naturen fungerer ikke længere som et fast holdepunkt eller tilflugtssted, og vi kan ikke uden konsekvenser indtage og bemægtige os den, sådan som vi altid har forestillet os. Og så er der heller ikke behov for en realistisk litteratur, der mener at kunne skildre naturen, som den er. Der er behov for en litteratur, der kaster sig ud på dybt vand, og som er villig til at udfordre al vanetænkning.

Her virker det ikke så lidt påtrængende også at kigge på, hvad et dyr er for noget. Hvordan trækker vi grænsen mellem dyret og mennesket? At få øje på det dyriske i os selv, at tage dyret alvorligt som art og som følende væsen og at forestille sig, at en ko har et ansigt, en personlighed og oplever lidelse, kan hurtigt virke latterligt. At problematisere rimeligheden i overhovedet at slå et dyr ihjel kan nemt affejes som sentimentalt. Og at tale om systematisk tortur og massemord på dyr lyder som fanatisk snak.

Men litteraturen må blive ved med at forestille sig andre måder at være til som menneske på i en katastroferamt verden. At vi bliver klar over, at det at spise dyr (for det er det, vi primært gør med dyr) er udtryk for en usynlig, men altdominerende og i øvrigt ødelæggende ideologi, vil jeg ikke sige, er litteraturens opgave – så kunne den hurtigt blive kedeligt belærende – men hvis vi endelig skal tale om dyr og litteratur, ville det være et meget betændt, oplagt og til syvende og sidst nødvendigt område for den at bevæge sig ud på.

Og dét ville være at respektere dyret.