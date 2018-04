Gravskænderi eller et mesterværk? Liderlig statsminister deler vandene Birgithe Kosovic' andet og sidste romanbind om Erik Scavenius får både top- og bundkarakterer af de danske anmeldere.

Der har været blæst om Danmarks 27. statsminister, Erik Scavenius, efter forfatteren Birgithe Kosovic udgav andet og sidste bind af sin roman ’Den inderste fare’.

Under besættelsestiden var den radikale Scavenius først udenrigsminster, og i små 10 måneder, fra 1942 til 1943, var han også statsminister, indtil den danske regering holdte op med at fungere.

Han er i høj grad forbundet med samarbejdspolitikken i forhold til nazisterne – og eftertiden har vekslet mellem en fordømmelse af, at han var for tyskervenlig, og en forherligelse af, at han gjorde en forfærdelig tid mindre forfærdelig. Ligesom eftertidens historikere ikke kan blive enige om Scavenius’ eftermæle, kan boganmelderne heller ikke blive enige om kvaliteten af Kosovics historiske roman.

Anmeldelserne spænder fra 2 til 6 stjerner. Mest begejstret er Henrik Tjalve fra Dagbladenes Bureau, der giver bogen seks stjerner. Han fremhæver, hvordan Kosovic dygtigt formidler de mange svære nuancer i Scavenius’ valg af den pragmatiske vej. Det gælder eksempelvis, når hans hustru, Emma, gang på gang pointerer, at han efter krigen vil blive beskyldt for at være for tyskervenlig.

Igennem dag-til-dag-beskrivelser af besættelsestiden balancerer romanen mellem både psykologiske- og kolde magtovervejelser. De selvsamme dag-til-dag-beskrivelser bliver dog oplevet som »hakkende oplevelser« i Jyllands-Posten.

Især én ting får JP-anmelder Christian Møgeltoft til at give romanen 2 stjerner: beskrivelserne af Scavenius’ sexliv. Politikeren får både lov til at befamle sin elskerinde og hendes søster. Dermed gramser Kosovic på hans intellekt og integritet, og i JP’s anskuelse tangerer det gravskænderi af en mand, der kun har været død i lidt over 50 år.

I vores egne spalter er elskerinden derimod en sød ung sexkilling, der udgør et helle for Scavenius – i modsætning til hustruen, der er en »sur gammel harpe«.

Hans udfarne sexliv tilføjer endnu flere nuancer til hans stærkt belastede sind; han opholder sig kun på hjemmeadressen for syns skyld. På denne måde udkæmper Scavenius ikke blot en krig på fædrelandets vegne, men også på privatlivsfronten er der skyttegravsbombardement.

I Politiken fik bogen fem hjerter.