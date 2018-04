Hvis du vil tjene penge som forfatter, så vær en mand Stort amerikansk studie viser, at bøger skrevet af mandlige forfattere bliver solgt dyrere end bøger skrevet af kvindelige.

Statistisk set er det en dårlig forretning at være kvinde og forfatter.

I hvert fald hvis du skilter med, at du er kvinde.

Det viser en stor undersøgelse af salgspriser på over to millioner amerikanske bøger i årene 2002 til 2012, som er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Plos One.

Undersøgelsen viser, at gennemsnitsprisen for en bog, skrevet af en forfatter, af hvis navn det tydeligt fremgår, hun er kvinde, er 45 procent lavere end for en bog, hvor navnet på forfatteren tydeligt er en mands.

Undersøgelsen er foretaget af sociologien Dana Beth Weinberg og matematikeren Adam Kapelner fra Queens College-CUNY i New York.

Ifølge undersøgelsen er der flere faktorer, der spiller ind, når det kommer til prisspændet. Først og fremmest er der en forskydning i genrer, som henholdsvis mænd og kvinder skriver i, statistisk set.

Der er flere kvindelige forfattere, der skriver romancer, som er prissat lavt sammenlignet med andre bøger. Men selv når forskerne tager forbehold for de forskellige genrer, er der prisforskel på 9 procent mellem mandlige og kvindelige forfattere, viser undersøgelsen.

Undersøgelsen har også kigget på selvudgivne bøger, hvor forfatterne eksempelvis uploader deres tekster til amazon.com og altså går uden om forlagene. Men til trods for, at forfatterne her selv kan prissætte deres værker, er der også en forskel på prisen af bøger skrevet af henholdsvis kvinder og mænd.

Den er dog mindre. 4 procent mere koster mænds bøger, hvis man sammenligner i de samme genrer og 7 procent overordnet - sammenlignet med 45 procent for bøger udgivet gennem forlagene.