Uperfekt bog er en reflekteret kritik af et jeg, som er uhyre bevidst om sin egen position I sin tredje bog undersøger Rolf Sparre Johansson sammenhængen mellem hverdagserfaringen og den større politiske situation.

Stemmen er prøvende, sommetider vaklende. Den korrigerer sig selv, vender tilbage og begynder forfra på nye sætninger, førend de gamle er afsluttede.

Enkelte ord gentages stammende, som om stemmen var ved at give op. Det er, som går den i ring eller gennem gentagelsen forsøger at grave sig dybere ned i det enkelte ord. Men så løfter den sig alligevel og fortsætter sætningen:

»men hun vidste godt du var død// eller hun lavede// hun spurgte/ hun lavede den der/ spørger// eller hun/ hun hun/ hun nævnte det/ spurgte/ hvordan har i det/ som i// så ligger der så meget i det// så er det sådan både/ så ligger der hvordan har i det efter/ at du døde«.











Sådan lyder jegets stemme, når den taler til sin afdøde mor i titeldigtet til Rolf Sparre Johanssons tredje bog ’Piedestal’. Moren ligger begravet på kirkegården, og jeget forsøger at huske, hvornår han sidst besøgte graven. Undervejs dukker andre erindringer op, ligesom jeget også forsøger at genfortælle, hvad han har oplevet siden morens død.

Har man læst Johanssons tidligere udgivelser ’Begravelse’ og ’Søvn’, vil man genkende den hakkende stemmeføring, og hvordan sproget som et trægt materiale størkner og krakelerer under sætningernes gængse fremdrift.

I ’Piedestal’ er det flere gange, som om tiden standses. Jeget erindrer for eksempel, hvordan han dagen inden begravelsen lagde hånden på sin døde mors pande: »kold/ du var så kold/ lagde hånden på// jeg lagde hånden på din pande/ og kyssede den/ dig«. Det er, som om bevægelsen udføres i et dobbelteksponeret fotografi, hvor hånden fordobles, mystisk, gennemsigtig og hvid.

Man har fornemmelsen af at sidde med resterne af det, der er sket for forfatteren de seneste par år

Johansson kan noget særligt med det hakkende talesprog, måden, han gentager bevægelser og udsætter sætningers slutning på, er smuk.

Sammenrend af forskellig tekst

Titeldigtet handler ikke kun om morens død, men også om den person, hun var. Jeget sammenligner sig med moren, og selv om han ved, at han sætter hende på en piedestal, synes han, at han selv er anderledes fordømmende. Tit oplever han at blive fyldt med foragt.

Foragt er et vigtigt tema i de øvrige tekster i ’Piedestal’. De drejer sig om at føle foragt for dem, der skynder sig at tale om terror og truet ytringsfrihed, for politifolks racistiske opførsel, for sin amerikanske værtsfamilies snæversynede holdning til forelskelse og sex, for sin mors magtbegærlige eksmand, for alle dem, der ikke gør noget, dem, der ikke hilser, og for dem, der taler dumt og nedladende i S-toget.

Og samtidig at føle et selvhad, fordi man så nemt lader sig fylde af foragt, ikke er rummelig nok til at rumme andres utilstrækkelighed.

’Piedestal’ er et sammenrend af forskellig tekst, alt fra skitser, digte, erindrede situationer, mails og uddrag fra notesbøger. Det efterlader et usammenhængende og spredt indtryk, man har fornemmelsen af at sidde med resterne af det, der er sket for forfatteren de seneste par år.

Johansson vil synliggøre sammenhængen mellem små ubehagelige hændelser og den store politiske situation. Vist er der forskel på, at ingen på Istedgade standser for at hjælpe, når nogen kommer til skade, og at udlændingeservice sender børn, der er født i Danmark, ud af landet.

Men måske er der alligevel en sammenhæng? Og bør man ikke tage sine erfaringer alvorligt som udtryk for noget større? Det bør man, svarer teksterne, men samtidig huske, at der findes et utal af erfaringer, som man ikke har del i:

»Når jeg skriver ’jeg’, mener jeg ’vi’, men jeg ved ikke, hvem ’vi’ er«.

’Piedestal’ er en reflekteret kritik formuleret af et jeg, som er uhyre bevidst om sin egen position. Det er også en uperfekt bog, en broget og sammenstykket læseoplevelse.