En af de største og mest mærkværdige digterstemmer har begået en forfriskende forvirret bog At læse Simon Grotrians lille pragtbog er at blive udfordret til at gentænke selve begrebet mening. Ikke meningen med det hele, men den mening, man kan nå frem til ved hjælp af ordene.

FOR ABONNENTER Det må godt være smalt, hvis blot der er højt til loftet. Det må vist siges at være filosofien hos det nystartede aarhusianske forlag Herman & Frudit, der lægger ud med at udgive Simon Grotrians nye samling 'Mit nøgne hjerte' i 137 signerede og håndsyede eksemplarer og med et elegant omslagsdesign af Dorte Dahlin.