Forfatterskole-debutroman er ugennemsigtig og anstrengende Der er en lidt anstrengt og anstrengende sensibilitet på færde i Simon Holm Pedersens debutroman.

Slap af, havde jeg flere gange lyst til at udbryde under læsningen af forfatterskoleuddannede Simon Holm Pedersens debutroman ’Arkadas’. Slap lige lidt af en gang imellem.

Det er jo i virkeligheden en frygtelig arrogant følelse af sidde med som anmelder – og ovenikøbet også give udtryk for her – men jeg blev simpelthen frustreret over romanens sprog.











Simon Holm Pedersen: Arkadas. Gyldendal, 224 sider, 249,95 kroner.

Det gjorde for meget væsen af sig. Eller måske var og er problemet, at det hele tiden gjorde det samme væsen af sig, hvilket er beundringsværdigt konsekvent og kompromisløst, men ikke altid nok. Det er svært at forklare.

Under alle omstændigheder: Hovedpersonen og fortælleren i ’Arkadas’ hedder Lasse, men han hedder også lidt Lassie, ikke mindst når han kommer til det Tyrkiet, som han skal studere i, og som hele handlingen udspiller sig i.

Det forblev for mig aparte, men anstrengende

Lasse/Lassie er nemlig også meget hundeagtig, han er logrende og begynder endda også at gø undervejs. Han er ikke helt som andre mennesker, han er mærkelig, weird. Og det er selvfølgelig også meningen, det er bestemt sprogets funktion i denne bog, at det skal afspejle hans særprægede karakter.

Her får han besked om sin optagelse på universitetet i Istanbul: »Jeg blev optaget, og det var en vred gråd, mit ansigt svømmede, det var et ikke særligt venligt vandfald«.

Her møder han tyske Alice (som også kalder sig Írem), som ud over ukrainsk-spanske Ilya er den, han er mest sammen med: »Jeg sagde, at jeg havde hørt om nazisterne, og Alice sagde ja, og jeg sagde at deres tøj var pænt, og Alice spurgte llya, om jeg altid talte sådan der, og Ilya sagde, at en gang imellem var jeg stum, og Alice sagde hej og gik«.

Her vågner han en morgen: »Jeg vågnede ved, at jeg ramte væggen, og væggen var ikke imponeret«. Og sådan er det hele vejen igennem. Jeg ved ikke om man kan kalde stilen for quirky. Det forblev for mig aparte, men anstrengende.

Og ekstra ærgerligt, når nu forfatteren tydeligvis kan

Hvilket er ærgerligt, for plottet er godt (noget af det kan endda ikke røbes!). Den historie, der oprulles, vil man faktisk bare gerne følge. Med tiltagende demonstrationer, tåregas, studenteroprør, politivold. Begyndende borgerkrig og et kup.

På et tidspunkt holder Lasse, lidt uforvarende, en tale i en debatklub, hvor han siger: »Ingen samfund, ingen præsidenter, dyr har ingen præsidenter, det går meget godt«.

Og ekstra ærgerligt, når nu forfatteren tydeligvis kan skrive. »Den taburet, vi fandt til Írem, var overtrukket med koskind, den var helt enorm grim, det var dens rolle i verden at få os andre til at ligne millioner«. Nogle gange fungerer det jo. Men ikke hele tiden.

Hårdhed og blødhed

Til sidst skal jeg nævne, at der ligger såvel en poetik som en politik bag den måde, både sproget og karakteren Lasse opfører sig på.

Et sted citeres forfatteren Mikkel Thykiers slagord: ’Intimitet uden identitet’ – og det er vel egentlig også det, Lasse søger?

Intimitet med andre mennesker uden nødvendigvis at lægge sig fast på eller hænge fast i en identitet. En søgen efter andre former for omsorg og fællesskaber. En blanding af hårdhed og blødhed.

Men hvorfor skal væggen partout være noget, der lader sig (eller ikke lader sig) imponere? Hvorfor skal der andetsteds absolut stå, at benene snubler Lasse, hvorfor kan han ikke bare snuble? Hvorfor skal der ofte stå »jeg var lidt lykkelig«, »jeg var lidt utålelig«? Jeg forstår det ikke helt.