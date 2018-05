Anmelderen nikker imponeret og ryster opgivende på skulderen: Graugaard behersker stadig sit håndværk til fulde, desværre Christian Graugaards lyriske comeback snurrer med en lige lovlig perfekt og prydelig snurrighed, som en kunstig guldsmed over den ægte aftenwhisky.

Tiden flår i vores tynde hår:

I 1988 blev jeg som tyveårig digterspire hyret som anmelder på Kristeligt Dagblad, og en af de første bøger, jeg anmeldte, var et år ældre Christian Graugaards tredje digtsamling, ’Febertræer’, udgivet af hedengangne Borgens Forlag.











Mine gamle udklip ligger gemt bort i en underjordisk flyttekasse, og anmeldelsen kan ikke umiddelbart findes digitalt, men på flappen af Graugaards splinternye, fjerde digtsamling, ’Rejsende i hjemve’, her et øjeblik og 30 år senere er denne bid citeret:

»Den sikre sprogføring, den tyste musikalitet og de som oftest meget præcise billeder røber den professionelle profet, der allerede behersker sit håndværk til fulde«.

Jeg tror altså, at der skal stå ’poet’ og ikke ’profet’, og jeg ved ikke, om det var mig, der skrev forkert dengang, eller forlaget, der har afskrevet forkert nu.

Professionel profet er jo snarere noget, anmelderen skal forestille at være, og jeg ved ikke, om jeg dengang var dreven nok til at forudsige, at min Borgen-kollega Graugaard de næste tre årtier ville bruge kræfter på alt muligt andet end at skrive poesi: studere medicin og blive professor i sexologi og skrive ikke-lyriske (men ikke derfor upoetiske) bøger og artikler og her i avisen anmeldelser og klummer og fintmærkende oversætte de store nordiske poeter Aspenström, Diktonius og Jacobsen.

Men ellers kunne jeg ord til andet gentage mine ord fra dengang som karakteristik af comebacksamlingen:

Den sikre sprogføring, den tyste musikalitet og de som oftest meget præcise billeder røber den professionelle poet, der stadig behersker sit håndværk til fulde.

Dengang var, formoder jeg, signalementet utvetydigt rosende, nu er det mere speget, fordi jeg har det mere røget med den slags charmant og behændig fyndighed om eksistensen, som Graugaards digte excellerer i. Det bliver mig for selvkært viist og for uspændende anonymt vellavet; jeg nikker imponeret og ryster opgivende på skulderen.

Et eksemplarisk digt – og det er vel netop det eksemplariske, der er problemet, hver digt opfører sig og ønsker at opføre sig så forpulet eksemplarisk – er dette:

»Livet går videre/ med glæder og gæld/ og indviklede regler for/ tilfældighedernes spil.// Det fortsætter til sommer/ og tirsdagen efter// med dine spørgsmål og/ mit ærligste svar:// Nej, men ja«.

Fint nok finurlige og opvakte formuleringer, men jo ikke for alvor underfundige og slet ikke for sjov yderliggående. Det forekommer ikke indlysende, at et digt er tilegnet hardcore-rableren Simon Grotrian, men yderst passende, at et andet er tilegnet central-sølvtungen Søren Ulrik Thomsen.

Jeg elsker, hvordan Graugaard i sin professorale og publicistiske praksis som en selvfølge forudsætter og benytter sig af litterær dannelse. Jeg ville bare ønske, han var mindre litterær og dannet, når han selv skrev poesi

Forbilleder for Graugaards aforistiske sirlighed er klart nok overmodne Thomsen og især for tidligt afdøde Klavs Bondebjerg. Forskellen i forhold til Bondebjerg bliver uhåndgribeligt, men pænt mærkbart, friskheden i fiksheden.