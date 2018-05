Forfatter til erotisk bog slår fast: »Det er mine karakterers lyst, ikke min egen« Du ville aldrig spørge en krimiforfatter: 'Har du hele tiden lyst til at dræbe'?: Hvorfor skal en erotisk forfatter så svare på, om hun hele tiden har lyst til at knalde? Vi har talt med Ulla Hinge Thomsen, som har skrevet en samling erotiske historier – og erfaret, at bornertheden lever i bedste velgående.

Hvad er god erotisk litteratur?

»Det er det, som virker for den enkelte læser. Man kan jo læse erotisk litteratur af rigtig mange forskellige grunde. For at blive opstemt, ligesom af porno, eller i den helt anden ende gå efter en meget litterær oplevelse. God erotisk litteratur er der, hvor de to møder hinanden. Det må godt være pirrende og lyststimulerende, samtidig med at karaktererne er ’rigtige’ mennesker med følelser, længsler og liv. Det er her, mine historier lægger sig, de er genkendelige hverdagsfantasier, men de er ikke porno«.

blå bog Ulla Hinge Thomsen Forfatter, journalist og blogger på bogliv.dk. Født 1971 Har tidligere skrevet fagbøger om tilgivelse og om at være særligt sensitiv. I torsdags udkom ’En duft af appelsin -Forførende fortællinger’.

Hvordan balancerer du det?

»Der er masser af sex i mine historier, men der er nok endnu mere optakt, lyst og længsler. Meget konkret, hvis man går efter erotik frem for porno, så handler det i højere grad om at beskrive stemninger og følelser end teknik. Det har ikke været svært, for jeg har bare ladet lysten styre den enkelte fortælling, jeg har ikke siddet og tænkt: ’nu skal jeg lige skrue op eller ned for pornoen’. Men det er vigtigt at forstå, at det er mine karakterers lyst, ikke min egen«.

Krimiforfattere kan skrive om de værste voldsfantasier, og dem ville du aldrig spørge: ’Har du hele tiden lyst til at dræbe?’

Har du da mødt fordomme?

»Mens jeg skrev bogen, spurgte folk tit, om jeg ville skrive under eget navn, og jeg svarede altid, at selvfølgelig ville jeg det. Jeg kunne ikke se noget skamfuldt i hverken at have lyst eller skrive om lyst.

Men jeg kan godt mærke nu, i forbindelse med udgivelsen, at jeg skal navigere ret omhyggeligt. Næsten lige meget hvem jeg taler med, skal jeg svare på, om det er mine egne oplevelser, jeg skriver om. Det er ret grænseoverskridende. Krimiforfattere kan skrive om de værste voldsfantasier, og dem ville du aldrig spørge: ’Har du hele tiden lyst til at dræbe?’. Men det er åbenbart okay at spørge en erotisk forfatter, om hun hele tiden har lyst til at knalde. Bornertheden lever i bedste velgående. Vi går rundt og er enige med hinanden om, at vi kan snakke om alt. Samtidig kommer der hurtigt en fnisen over det, helt teenage-agtigt«.

Genren har været set ned på. Hvad tænker du om det?

»Som inkarneret bogmenneske kan jeg ikke holde ud, at nogen genre skulle være bedre end andre. Til gengæld synes jeg, at kvalitet er utrolig vigtigt. Hvis vi ser på den bølge, som ’Fifty Shades’ startede for et par år siden: Det gode ved den var først og fremmest, at der blev solgt helt vildt mange bøger, man kunne måske endda nå nogen, der ikke normalt læste så meget. Derudover var det et plus, at man godt måtte sige højt, at kvinder både har lyst og lyst til at læse om lyst. Jeg synes bare, det haltede med kvaliteten. Det var en Askepot-historie med S/M-sex ovenpå. Så jeg kan godt forstå, at nogle skældte genren ud på det tidspunkt«.

En af historierne hedder ’Fuck Mr. Grey’. Er det en kommentar til de bøger?

»Ja, det er et lille drilleri, som også handler om, at det ikke er nødvendigt at blive fløjet væk af en milliardær i egen helikopter – eventyret venter lige uden for døren. Det er bestemt ikke for at nedgøre ’Fifty Shades’. Som sagt skal den gode erotiske litteratur efter min mening virke for den, der læser den. Det er et bredt spektrum, nogle gange er en pose Matadormix nok, andre gange vil man have den store menu, og sådan er det også med erotisk litteratur«.