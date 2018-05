Prisbelønnet forfatter skriver med overlegen elegance, men 'Den eneste historie' forekommer at være rystet ud af ærmet Julian Barnes har skrevet en drilsk og upålidelig erindring over kærlighedens forunderlige væsen.

Der findes kun én historie, hvis man skal tro JulianBarnes' nye roman. Eller hvis man ser på det samlede forfatterskab, kunne man lidt frækt tilføje. Denne ene historie er selvfølgelig kærligheden. Jeg kunne nok godt komme i tanke om en historie eller to mere, der findes i verden i dag, men lad nu det ligge. Sådan er det hos Barnes.

' Den eneste historie' er JulianBarnes classic - på godt og ondt. Fortalt i tilbageblik og med afsæt i ungdommens kærlighed og de bristede illusioner over tid trækkes der tråde tilbage til debuten ' Metroland' fra 1980 og især til den Man Booker-vindende ' Når noget slutter' fra 2011, der også havde en upålidelig fortæller, der også på afstand og med klog og kølig prosa - og så vidt jeg husker også med indskudte læserhenvendelser - forsøgte at finde hoved og hale i den store første og farlige forelskelse.

Julian Barnes: Den eneste historie. Oversat af Claus Bech. Gyldendal. 260 sider. 279,95 kr.

Fortælleren skal være en følsom gentleman, en pensioneret universitetsprofessortype, der med et levet liv i bagagen og stor sproglig elegance og snedige fortællegreb udforsker hukommelsens forunderlige natur og kærlighedens ditto væsen. Her har vi Paul, den sofistikerede fortæller, der retter sig selv, hvis han finder et bedre verbum. Med en lidt konstrueret prøvende og associerende stil formulerer han teorier, men forkaster dem igen (»Måske var det sådan, at når man blev bedre til sex, blev sex også mere mindeværdigt.

Det kunne også være, at hvis man havde meget dybe føleler, spillede sex ikke så stor en rolle. Nej, ingen af delene var sandt«. ) Han skriver dagbogsagtigt essayistisk og med mange klarsynede aforismer (»Erindringen sorterer og sier i henhold til de krav, som stilles af den, der erindrer« eller »Kærligheden var ifølge sin natur omvæltende, katastrofal; og hvis den ikke var det, var det ikke kærlighed« eller »Hvem kan bestemme, hvor meget man vil elske? Hvis man kan bestemme det, er det ikke kærlighed« ), som han først helhjertet fremlægger, men så straks forholder sig kritisk til.

Første del er fryd og gammen

Romanen falder i tre dele, der benytter sig af tre forskellige fortællemæssige greb. Den første er fortalt i førsteperson, for her kan 19-årige Paul mest være sig selv, i ungdommens forelskelsesrus, den eneste historie, der bestemmer resten af livet. Vi befinder os i 1960' erne, og han er taget hjem fra universitetet for at besøge sine forældre lidt uden for London, han går og keder sig lidt, men i den lokale tennisklub møder han så den næsten tredive år ældre Susan - en klog og forførende kvinde.

Tilfældet vil, at de lander sammen i en mixed double, og snart bliver de ekskluderet fra klubben, fordi de åbenlyst dyrker den forbudte kærlighed.

Her støder 19-årige Pauls forståelse af begivenhederne typisk sammen med det lidt klogere fortællerjeg, der forsøger at være loyal over for den unge mands ønsketænkning: »Jeg gik ud fra, at hun også i livet var rolig, organiseret og pålidelig og slog helt igennem på bolden - den bedst tænkelige støtte på baglinjen for en nervøs og impulsiv partner oppe ved nettet«. Den første del er fryd og gammen, de flytter til London, alt er godt.

Men i anden del, hvor Paul, stadig i tilbageblik, slår over i andenperson, fordi han her må forholde sig mere distanceret til fortællingen og samtidig konfrontere sig selv med nogle sandheder, får vi nye sider af historien at se, idet den huskes forfra. I denne version har Susan problemer, voldsomme, uoverskuelige problemer, hun drikker og mister kontakten til virkeligheden, efterhånden som de bliver ældre. Historien er ved at udvikle sig til en smuk kærlighedstragedie, aner man.