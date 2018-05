Det mest rystende ved denne debutkrimi er, at den blev solgt til 38 lande, inden den overhovedet var udkommet Britiske C. J. Tudors debutkrimi, 'Kridtmanden', er spændende på den flove og intetsigende facon.

Eddie er en småalkoholiseret skolelærer, hvis liv og karriere er gået i stå i en søvnig engelsk provinsby.

Men en dag indhenter fortiden ham i form af et brev med en tegning af en kridtmand a la dem, han og hans kammerater og kumpaner tegnede i sin tid omkring skole og hjem for 30 år siden. Og som førte til den slags tragedier, som visse krimier gerne beskriver som rystende dunkle, dæmonisk uhyggelige og strikt determinerende for historiens personer. Omkring en stakkels kvinde og en ulykkelig lærers fatale ensomhed.

Sat op med dødsfald i stribevis, som emmer af skyld og ansvar.

Som her i ' Kridtmanden', en debutroman, som blev solgt til 38 lande, allerede inden bogen var udkommet på engelsk i 2018! I sig selv rystende.

Jamen, nu om stunder sælger man åbenbart krimier ubeset på paller og i metermål.

Hvilket faktisk hverken tegner særligt godt for genrens ry eller rygte endsige kvalitet.

Ikke fordi C. J. Tudors roman retfærdigvis er så ringe endda i udførelse og håndelag.

Men i virkeligheden er det en sag om fem sammensvorne, som konfronteres med deres infantile (u) gerninger og fortrængte følelser, mange år efter at alt det onde skete.

Alle har noget på samvittigheden

Vor hovedperson er barn af en idealistisk abortlæge og en kunstnerisk boheme stedt i et gudsfrygtende, fundamentalistisk og bigot samfund, som hverken bryder sig om svangerskabsafbrydelser eller aparte livsstil. Så vor antihelt bliver mobbet, mens hans forældre forfølges af den stedlige præst, som selvfølgelig er dobbeltmoralsk og klam. Men alle har noget på samvittigheden og gemmer beskidt undertøj i skabe og skuffer.

Alt er sat op med litterære ambitioner og grænseoverskridende afsnit som alibi for ikke at være den ungdomsbog, den vitterlig er i bund og grund. Nuvel, tilsat lidt psykologisk metafysik a la Stephen King, men totalt uden dennes episke elan og effektfulde leg med overtro og logik.

Alt foregår i en art artificiel virkelighed, som ligner noget allerede set, men alligevel aldrig antager noget, som ligner et skær af autenticitet. Eller det modsatte, moderne gotik.

Helt slemt bliver det til sidst, hvor vi lige får endnu et chok, som mere minder om spøgelsesvognen på Bakken end noget relevant og vedkommende for intrigens konklusion og intention. Iscenesat med det, som tyskerne kalder gemacht und tief for noget, der er villet manieret og kunstigt fortænkt.

Ferme effekter, som dog altid gør sig godt på diverse krimiblogs og i dameblade, hvor man gavmildt drysser ros og stjerner ud, bare man har haft en god oplevelse et par timer. Men sjældent hverken tænker over sprog eller stil som andet end en asfalterende maskine for gys og gru. Og forfatterens gysser?.